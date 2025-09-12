Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
© commons.wikimedia by Werner Ustorf is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:35

Обнаружено 1500 окаменелостей: как существа с мозгом младенца создали первые ритуалы

Новые находки в Rising Star: 1500 костей меняют представления о древних ритуалах

Открытия в пещерной системе Rising Star в Южной Африке продолжают вызывать бурные дискуссии. Новое исследование антрополога Ли Бергера и его коллег из Витватерсрандского университета представило самые весомые на сегодняшний день доказательства того, что Homo naledi практиковали преднамеренное захоронение умерших.

Кто такие Homo naledi

Этот вид гомининов жил около 240 тысяч лет назад бок о бок с ранними представителями Homo sapiens. Его анатомия удивительным образом сочетает черты древних австралопитеков и более "человеческие" элементы. Рост Homo naledi не превышал 150 см, а объём мозга был крайне мал — сопоставим с мозгом трёхмесячного младенца современного человека. При этом строение стоп, запястий и кистей сближает их с человеком разумным.

Первая публикация о находках в 2015 году вызвала недоверие: слишком много костей, слишком необычная морфология. Более 1500 окаменелостей, принадлежащих как минимум 15 особям, были обнаружены в анатомически связанных положениях, что уже тогда навело исследователей на мысль о захоронениях.

Новые доказательства

Свежая статья в журнале eLife описывает ещё два скопления останков, включающих около 90 костей и 51 зуб. Среди находок выделены остатки как минимум трёх молодых особей.

Особенно показательны целые сегменты скелета: правая стопа с голеностопным суставом, частичная кисть с запястьями, рёбра и зубы в правильном порядке. Такое состояние сохранности невозможно объяснить оползнями или случайным перемещением осадков.

Исследователи указывают:

  • в пещере нет следов зубов хищников,
  • вода не могла занести кости вглубь из-за дренажных отверстий и узких проходов,
  • тела приходилось сознательно приносить в абсолютную темноту или при свете огня.

Кроме того, многие кости демонстрируют признаки поздних повреждений — словно при повторных захоронениях старые останки иногда частично сдвигали.

Культурное значение находки

Если выводы Бергера подтвердятся, Homo naledi окажется самым "мозгово маленьким" видом гомининов, практиковавшим погребальные обряды. До этого времени сознательные захоронения связывали исключительно с неандертальцами и современными людьми, считая их признаком развитого мышления, символизма или даже зарождающихся религиозных представлений.

Смысл этих действий остаётся загадкой. Возможно, целью было скрыть тела от хищников или санитарное "очищение" жилищной территории. Но не исключены и эмоциональные, и духовные мотивы.

Загадки, которые предстоит разгадать

В пещерах Rising Star пока не найдено признаков постоянного жилья. Всё указывает на то, что эта система использовалась именно как место захоронений. Но как Homo naledi с маленьким мозгом могли выработать такую сложную практику — вопрос, который меняет представления о развитии когнитивных способностей у древних людей.

Три интересных факта

  1. С момента открытия Homo naledi учёные спорят, как столь маленький мозг мог сочетаться с "человеческим" поведением, включая использование огня и, возможно, ритуалов.
  2. Для спуска в глубь пещеры требовалась значительная ловкость: археологи отмечают, что даже современным исследователям труден этот путь.
  3. В отличие от других видов, останки Homo naledi находят только в системе Rising Star, что намекает на её особое культурное значение для этого вида.

