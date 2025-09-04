Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
© commons.wikimedia by Werner Ustorf is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:45

В Грузии откопали сенсацию: челюсть древнего человека расскажет о прошлом

В Грузии нашли челюсть Homo erectus возрастом 1,8 млн лет: что это меняет

Челюстная кость древнего человека, найденная в Грузии, стала одной из самых значимых находок последних лет в антропологии. Возраст этой кости оценивается учёными примерно в 1,8 миллиона лет. Такой результат способен существенно изменить представления о миграции Homo erectus и их раннем присутствии за пределами Африки.

Исторический контекст открытия

Находка была сделана в Оразмани — это археологический участок на юге Грузии, в ста километрах от Тбилиси. Здесь уже несколько лет ведутся раскопки под руководством археолога Георгия Бидзинашвили. В разные годы были обнаружены каменные орудия, кости животных, а в 2022 году найден первый зуб Homo erectus. Обнаружение фрагмента челюсти стало важным дополнением к этим находкам, укрепив позицию Грузии как одного из ключевых регионов в изучении ранних этапов человеческой эволюции.

"Оно, как ожидается, поможет выявить причины миграции ранних гоминидов из Африки", — отметил археолог Георгий Бидзинашвили из Государственного университета Ильи в Тбилиси.

По словам исследователей, именно такие находки дают возможность уточнить маршруты и причины выхода древнего человека из Африки.

Homo erectus и его роль в эволюции

Homo erectus считается одной из самых успешных и приспособленных форм древних людей. Он появился в Африке около двух миллионов лет назад и первым покинул пределы родины человечества, расселившись по Европе, Азии и даже достигнув островов Океании. Долгое время самые ранние следы этого пути находили именно в Дманиси — известном грузинском археологическом комплексе, расположенном всего в 19 километрах от Оразмани.

Раскопки в Дманиси ведутся уже более тридцати лет. Здесь были обнаружены десятки фрагментов костей и пять хорошо сохранившихся черепов. Эти останки показали, что первые переселенцы имели меньший мозг и более низкий рост по сравнению с современными людьми. Изначально их выделили в отдельный вид Homo georgicus, но впоследствии признали ранними представителями Homo erectus в Евразии.

Новые находки и научные споры

Обнаруженная челюсть в Оразмани заставила учёных вернуться к вопросу: действительно ли Дманиси был единственным местом, где жили первые мигранты? Наличие останков в двух близких регионах указывает на то, что ареал обитания Homo erectus на Кавказе был куда шире, чем предполагалось.

"Поскольку мы ещё не очистили челюсть, мы не можем сравнить её с зубом из Оразмани, найденным в 2022 году", — уточнил Бидзинашвили.

Пока археологи проводят анализ, исследователи всего мира обсуждают новые гипотезы. Возможно, Кавказ стал не просто точкой на пути миграции, а полноценной территорией, где древние люди обосновались на длительное время.

"Возможно, мы наблюдаем не единичный случай миграции в Грузию, а более широкое распространение Homo erectus в этот период", — сказала антрополог Карен Бааб из Университета Среднего Запада (США).

Эти слова подтверждают: открытие челюсти в Оразмани может расширить картину распространения Homo erectus и показать, что миграции из Африки были более ранними и многочисленными, чем считалось прежде.

Дискуссия о возрасте

Сегодня исследователи заняты главным вопросом — какой из грузинских памятников древнее: Дманиси или Оразмани? Если окажется, что оразманская находка действительно старше, это станет веским основанием для пересмотра всей хронологии ранних миграций человека.

"Пока у нас нет новых данных, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что останки из Оразмани древнее дманисийских, к концу года мы будем знать", — отметил Бидзинашвили.

Эти слова подчёркивают осторожность, с которой учёные подходят к сенсационным выводам. Археология требует терпения и тщательных исследований, ведь малейшая ошибка может исказить представление о тысячелетиях эволюции.

Кавказ как перекрёсток миграций

Особое внимание к грузинским находкам связано с уникальным географическим положением Кавказа. Эта территория служила естественным мостом между Африкой, Азией и Европой. Климат, богатые ресурсы и разнообразный ландшафт создавали благоприятные условия для выживания ранних людей.

Кавказ мог выполнять роль перевалочного пункта: здесь группы Homo erectus останавливались, адаптировались к новым условиям и затем двигались дальше. Но вполне вероятно, что некоторые из них оставались в этом регионе на долгие века.

Перспективы исследований

В ближайшие годы археологи планируют продолжать раскопки в Оразмани и других местах Южного Кавказа. Новые находки могут не только дополнить картину миграции Homo erectus, но и дать понимание того, как именно эти люди смогли адаптироваться к разнообразным природным условиям. Современные технологии анализа ДНК, химического состава костей и радиометрического датирования помогут уточнить возраст находок и реконструировать образ жизни первых мигрантов.

Сегодня грузинские находки обсуждаются на международном уровне, и многие специалисты считают, что именно Кавказ может дать ключ к пониманию глобальной истории человечества.

Три интересных факта

• Homo erectus первым освоил использование огня, что дало ему огромное преимущество в выживании.
• В Дманиси найдено более 1000 каменных орудий, относящихся к раннему периоду освоения региона.
• Средняя продолжительность жизни Homo erectus составляла около 30-35 лет, что для древности было весьма значительным возрастом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу вчера в 23:10

Секрет Караля: лягушки раскрывают быстрый путь к устойчивости в кризисах

В Перу обнаружена уникальная 3800-летняя глиняная статуэтка лягушек из древней цивилизации Караль, раскрывающая символику воды и адаптацию к климатическим вызовам.

Читать полностью » Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки вчера в 23:09

Француженка живёт сразу в двух временах: редкий феномен памяти ошеломил учёных

Французская девушка с гипертимезией помнит жизнь до мелочей и может управлять эмоциями с помощью «комнат памяти». Учёные назвали её случай уникальным.

Читать полностью » Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире вчера в 23:09

Загадка древних торгов: каменный топор из Шотландии в могиле Британии

В Северном Йоркшире нашли уникальное кремационное захоронение бронзового века с редким каменным топором. Раскопки раскрывают тайны древних торговых путей и богатства эпохи.

Читать полностью » Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей вчера в 22:54

Затопленные тайны: быстрый доступ к историям, которые изменят ваше видение морей

Тайны древних цивилизаций под водой: учёные из Европы запускают проект SUBNORDICA для изучения затонувших земель Балтийского и Северного морей. Что они откроют?

Читать полностью » Археологи нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века вчера в 22:06

Масляные лампы бронзового века: что скрывали древние погребальные шахты

Археологи Израиля нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века, раскрывая тайны древних ритуалов и ранней переработки тканей.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю вазу в пещере на Ла-Пальме вчера в 21:49

Что скрывает древняя керамика из глубин Барранко-де-Лос-Гомерос

В пещере на Ла-Пальме нашли нетронутую вазу Бенахоарит XIII-XV вв. Она раскрывает секреты ритуалов и быта коренных жителей, удивляя археологов редкостью.

Читать полностью » Женщины после инфаркта получают повышенный риск осложнений из-за бета-блокаторов вчера в 21:02

Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новое исследование REBOOT показало, что бета-блокаторы после инфаркта могут быть опасны для женщин с нормальной функцией сердца, увеличивая риск осложнений и смертности.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе вчера в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

В Чоныпе обнаружена уникальная коллекция артефактов Пэкче — золотые украшения, керамика и железные изделия раскрывают тайны древнего королевства и его культурного центра.

Читать полностью »

Новости
Дом

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска
Красота и здоровье

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики
Авто и мото

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях
Авто и мото

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata
Красота и здоровье

Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок
Садоводство

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш
Спорт и фитнес

Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet