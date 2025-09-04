В Грузии откопали сенсацию: челюсть древнего человека расскажет о прошлом

Челюстная кость древнего человека, найденная в Грузии, стала одной из самых значимых находок последних лет в антропологии. Возраст этой кости оценивается учёными примерно в 1,8 миллиона лет. Такой результат способен существенно изменить представления о миграции Homo erectus и их раннем присутствии за пределами Африки.

Исторический контекст открытия

Находка была сделана в Оразмани — это археологический участок на юге Грузии, в ста километрах от Тбилиси. Здесь уже несколько лет ведутся раскопки под руководством археолога Георгия Бидзинашвили. В разные годы были обнаружены каменные орудия, кости животных, а в 2022 году найден первый зуб Homo erectus. Обнаружение фрагмента челюсти стало важным дополнением к этим находкам, укрепив позицию Грузии как одного из ключевых регионов в изучении ранних этапов человеческой эволюции.

"Оно, как ожидается, поможет выявить причины миграции ранних гоминидов из Африки", — отметил археолог Георгий Бидзинашвили из Государственного университета Ильи в Тбилиси.

По словам исследователей, именно такие находки дают возможность уточнить маршруты и причины выхода древнего человека из Африки.

Homo erectus и его роль в эволюции

Homo erectus считается одной из самых успешных и приспособленных форм древних людей. Он появился в Африке около двух миллионов лет назад и первым покинул пределы родины человечества, расселившись по Европе, Азии и даже достигнув островов Океании. Долгое время самые ранние следы этого пути находили именно в Дманиси — известном грузинском археологическом комплексе, расположенном всего в 19 километрах от Оразмани.

Раскопки в Дманиси ведутся уже более тридцати лет. Здесь были обнаружены десятки фрагментов костей и пять хорошо сохранившихся черепов. Эти останки показали, что первые переселенцы имели меньший мозг и более низкий рост по сравнению с современными людьми. Изначально их выделили в отдельный вид Homo georgicus, но впоследствии признали ранними представителями Homo erectus в Евразии.

Новые находки и научные споры

Обнаруженная челюсть в Оразмани заставила учёных вернуться к вопросу: действительно ли Дманиси был единственным местом, где жили первые мигранты? Наличие останков в двух близких регионах указывает на то, что ареал обитания Homo erectus на Кавказе был куда шире, чем предполагалось.

"Поскольку мы ещё не очистили челюсть, мы не можем сравнить её с зубом из Оразмани, найденным в 2022 году", — уточнил Бидзинашвили.

Пока археологи проводят анализ, исследователи всего мира обсуждают новые гипотезы. Возможно, Кавказ стал не просто точкой на пути миграции, а полноценной территорией, где древние люди обосновались на длительное время.

"Возможно, мы наблюдаем не единичный случай миграции в Грузию, а более широкое распространение Homo erectus в этот период", — сказала антрополог Карен Бааб из Университета Среднего Запада (США).

Эти слова подтверждают: открытие челюсти в Оразмани может расширить картину распространения Homo erectus и показать, что миграции из Африки были более ранними и многочисленными, чем считалось прежде.

Дискуссия о возрасте

Сегодня исследователи заняты главным вопросом — какой из грузинских памятников древнее: Дманиси или Оразмани? Если окажется, что оразманская находка действительно старше, это станет веским основанием для пересмотра всей хронологии ранних миграций человека.

"Пока у нас нет новых данных, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что останки из Оразмани древнее дманисийских, к концу года мы будем знать", — отметил Бидзинашвили.

Эти слова подчёркивают осторожность, с которой учёные подходят к сенсационным выводам. Археология требует терпения и тщательных исследований, ведь малейшая ошибка может исказить представление о тысячелетиях эволюции.

Кавказ как перекрёсток миграций

Особое внимание к грузинским находкам связано с уникальным географическим положением Кавказа. Эта территория служила естественным мостом между Африкой, Азией и Европой. Климат, богатые ресурсы и разнообразный ландшафт создавали благоприятные условия для выживания ранних людей.

Кавказ мог выполнять роль перевалочного пункта: здесь группы Homo erectus останавливались, адаптировались к новым условиям и затем двигались дальше. Но вполне вероятно, что некоторые из них оставались в этом регионе на долгие века.

Перспективы исследований

В ближайшие годы археологи планируют продолжать раскопки в Оразмани и других местах Южного Кавказа. Новые находки могут не только дополнить картину миграции Homo erectus, но и дать понимание того, как именно эти люди смогли адаптироваться к разнообразным природным условиям. Современные технологии анализа ДНК, химического состава костей и радиометрического датирования помогут уточнить возраст находок и реконструировать образ жизни первых мигрантов.

Сегодня грузинские находки обсуждаются на международном уровне, и многие специалисты считают, что именно Кавказ может дать ключ к пониманию глобальной истории человечества.

Три интересных факта

• Homo erectus первым освоил использование огня, что дало ему огромное преимущество в выживании.

• В Дманиси найдено более 1000 каменных орудий, относящихся к раннему периоду освоения региона.

• Средняя продолжительность жизни Homo erectus составляла около 30-35 лет, что для древности было весьма значительным возрастом.