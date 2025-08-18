Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:32

Не тупик, а развилка: почему исчезновение австралопитеков — ещё не конец истории

Учёные обнаружили 13 древних зубов возрастом 2,8 млн лет в Эфиопии

В пыльных низменностях северной Эфиопии найдены 13 изношенных зубов, возраст которых — от 2,6 до 2,8 млн лет. Эти окаменелости, описанные в журнале Nature, указывают на то, что ранние представители рода Homo могли сосуществовать с пока безымянным видом австралопитеков — возможно, потомков знаменитой Люси.

Ключевой период, о котором почти ничего не известно

Около 3 млн лет назад в Восточной Африке исчез Australopithecus afarensis — вид, к которому принадлежала Люси. А через миллион лет здесь уже жили два типа гоминидов: ранние Homo (наши предки) и Paranthropus (эволюционный тупик с мощными челюстями).

Долгое время считалось, что один из видов австралопитеков разделился, дав начало обеим ветвям. Однако открытие Australopithecus garhi в 1990-х годах усложнило эту картину.

"Это исследование охватывает период, который изучен крайне слабо, если вообще изучен, — говорит Шара Бейли, палеоантрополог из Нью-Йоркского университета.

Почему так мало находок?

Проблема в том, что ископаемых остатков этого переходного периода почти нет.

"В летописи — пробел примерно в 500 000 лет. Известно лишь, что в итоге появился Homo, а австралопитеки почти исчезли. В этот промежуток произошло что-то важное", — объяснил палеоантрополог Джессика Томпсон.

Чтобы заполнить пробел, с 2002 года команда из Университета Аризоны исследует регион Леди-Герару в Эфиопии. Уже найдены:

  • древнейшие каменные орудия (2,6 млн лет),
  • фрагмент челюсти Homo (2,8 млн лет),
  • 13 зубов, обнаруженных в 2015–2018 годах.

Учёные сравнили их с 700 зубами 11 видов гоминидов. Три образца явно принадлежали Homo, а остальные 10 не совпали ни с одним известным видом.

"Я не смог сопоставить их ни с afarensis, ни с Homo, ни с Paranthropus, — говорит антрополог Лукас Делезен.

Кто дал начало человечеству?

Теперь ясно: 3-2,5 млн лет назад в Восточной Африке сосуществовали как минимум четыре вида гоминидов.

"Один из них мог стать нашим предком… или им была какая-то другая окаменелость, которую мы ещё найдём, — говорит Кей Рид, руководитель проекта.

Некоторые эксперты, как Зерай Алемсегед, считают, что зубы могут принадлежать поздним A. afarensis. Но для точного ответа нужны черепа или другие кости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выяснили: татуировки на мумии пазырыкской женщины сделаны разными мастерами сегодня в 18:23

Инфракрасный свет раскрыл правду: как технологии воскресили древние татуировки

Ученые раскрыли тайны древних татуировок пазырыкской женщины, найденной в Алтае. Как современные технологии помогли увидеть искусство, которое пережило века?

Читать полностью » Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике сегодня в 17:15

Трагедия, которую никто не забыл: шесть человеческих судеб под завалами

В Болгарии нашли шесть жертв землетрясения IV века. Один из погибших, вероятно, страдал редким заболеванием — кто помогал ему выжить в древнем городе?

Читать полностью » Ученые обнаружили африканские корни у жителей раннесредневековой Британии сегодня в 17:07

Тайна древних могил: как африканские гены попали в средневековую Британию

Удивительные открытия палеогенетиков раскрывают генетические связи раннесредневековой Британии с Западной Африкой. Как миграции изменили облик населения?

Читать полностью » Археологи нашли уникальную брошь железного века в Лапландии сегодня в 16:58

Послание из V века: зачем женщины Лапландии носили золотые украшения

В Лапландии найдена редкая позолоченная брошь, которой 1500 лет. Что она расскажет о жизни женщин железного века? Узнайте все подробности!

Читать полностью » Учёные обнаружили древнейшие зубы Homo в Эфиопии возрастом 2,8 млн лет сегодня в 16:52

Сенсационная находка: древние зубы ставят под сомнение всё, что мы знали о Homo

В Эфиопии обнаружены зубы, которые могут принадлежать древнейшим представителям рода Homo и неизвестному виду австралопитеков. Что это меняет в истории человеческой эволюции?

Читать полностью » Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет сегодня в 15:54

Эфиопский след в истории человечества: останки гоминин раскрывают новые подробности о жизни наших предков

Находка в Эфиопии: останки гоминин возрастом 2.6-2.8 млн. лет! Зубы грациальных австралопитеков могут принадлежать ранее неизвестному виду. Детали в статье.

Читать полностью » Княгиня Ольга против династии Гнездово: археологи о политике Древней Руси сегодня в 14:54

5000 курганов хранят тайну: что скрывает археологический комплекс Гнездово

Раскопки в Гнездово проливают свет на политику княгини Ольги и возможные причины уничтожения курганов. Новые артефакты дополняют "Повесть временных лет" и меняют представление об истории Древней Руси.

Читать полностью » Австралийская соль хранила секрет атмосферы возрастом 815 миллионов лет сегодня в 13:54

Загадка австралийской соли: внутри скрыт воздух, который изменит историю Земли

Ученые обнаружили в австралийской соли древнейший воздух возрастом 815 млн лет! Анализ показал уровень кислорода выше, чем считалось ранее, что меняет представления об эволюции жизни на Земле.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц
Туризм

С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН
Садоводство

Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду
Дом

Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол
Красота и здоровье

Диетолог Фэй Джеймс назвала шесть распространённых ошибок в питании
Питомцы

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип
Красота и здоровье

Врач назвал скрытые признаки заболеваний почек и рекомендации по диагностике
Культура и шоу-бизнес

Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту Лукас в новой экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru