Не тупик, а развилка: почему исчезновение австралопитеков — ещё не конец истории

В пыльных низменностях северной Эфиопии найдены 13 изношенных зубов, возраст которых — от 2,6 до 2,8 млн лет. Эти окаменелости, описанные в журнале Nature, указывают на то, что ранние представители рода Homo могли сосуществовать с пока безымянным видом австралопитеков — возможно, потомков знаменитой Люси.

Ключевой период, о котором почти ничего не известно

Около 3 млн лет назад в Восточной Африке исчез Australopithecus afarensis — вид, к которому принадлежала Люси. А через миллион лет здесь уже жили два типа гоминидов: ранние Homo (наши предки) и Paranthropus (эволюционный тупик с мощными челюстями).

Долгое время считалось, что один из видов австралопитеков разделился, дав начало обеим ветвям. Однако открытие Australopithecus garhi в 1990-х годах усложнило эту картину.

"Это исследование охватывает период, который изучен крайне слабо, если вообще изучен, — говорит Шара Бейли, палеоантрополог из Нью-Йоркского университета.

Почему так мало находок?

Проблема в том, что ископаемых остатков этого переходного периода почти нет.

"В летописи — пробел примерно в 500 000 лет. Известно лишь, что в итоге появился Homo, а австралопитеки почти исчезли. В этот промежуток произошло что-то важное", — объяснил палеоантрополог Джессика Томпсон.

Чтобы заполнить пробел, с 2002 года команда из Университета Аризоны исследует регион Леди-Герару в Эфиопии. Уже найдены:

древнейшие каменные орудия (2,6 млн лет),

фрагмент челюсти Homo (2,8 млн лет),

13 зубов, обнаруженных в 2015–2018 годах.

Учёные сравнили их с 700 зубами 11 видов гоминидов. Три образца явно принадлежали Homo, а остальные 10 не совпали ни с одним известным видом.

"Я не смог сопоставить их ни с afarensis, ни с Homo, ни с Paranthropus, — говорит антрополог Лукас Делезен.

Кто дал начало человечеству?

Теперь ясно: 3-2,5 млн лет назад в Восточной Африке сосуществовали как минимум четыре вида гоминидов.

"Один из них мог стать нашим предком… или им была какая-то другая окаменелость, которую мы ещё найдём, — говорит Кей Рид, руководитель проекта.

Некоторые эксперты, как Зерай Алемсегед, считают, что зубы могут принадлежать поздним A. afarensis. Но для точного ответа нужны черепа или другие кости.