Гомеопатические шарики и травы (натуральные лекарства)
© https://pixabay.com by ka_re is licensed under Free
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:44

Опасность не в таблетках, а во времени: чем гомеопатия может стоить жизни

Увлечение альтернативной медициной может иметь опасные последствия, особенно когда речь идёт о тяжёлых заболеваниях, требующих срочного и точного лечения. Основная угроза гомеопатии заключается не в самих препаратах, а в утрате времени, которое критически важно для начала доказательной терапии. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в комментарии изданию MosTimes.

Потеря времени как главный риск

По словам специалиста, гомеопатические средства сами по себе чаще всего не наносят прямого вреда организму. Однако опасность возникает в тот момент, когда человек с серьёзным заболеванием отказывается от помощи врачей и выбирает альтернативное лечение. В таких случаях промедление может привести к ухудшению состояния и потере шансов на успешную терапию.

Водовозов подчёркивает, что особенно рискованно заменять методы научной медицины гомеопатией при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, а также при пневмонии. Эти патологии требуют точной диагностики и своевременного вмешательства, где каждая неделя, а иногда и день, имеет значение.

"Когда у человека серьезное заболевание, требующее медицинской помощи и он обратился к гомеопату, который провел псевдодиагностику, назначили гомеопатическое лечение, человек пошел купил это, при том, что у него настоящее реальное тяжелое заболевание, которое требует вмешательства нормальной научной медицины. Здесь будет не прямой вред, а косвенный", — отметил врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

Почему гомеопатия не может заменить лечение

Эксперт объясняет, что гомеопатия не обладает доказанной эффективностью и не способна воздействовать на механизмы развития серьёзных заболеваний. В результате пациент теряет время, в течение которого болезнь может прогрессировать, усложняя дальнейшее лечение и снижая его результативность.

По словам Водовозова, отказ от доказательной медицины нередко связан с иллюзией безопасности и отсутствия побочных эффектов у альтернативных средств. Однако именно это ощущение мнимой безвредности может сыграть роковую роль, когда состояние требует активного врачебного вмешательства.

Редкие случаи прямого вреда

Отдельно токсиколог указал на редкие, но зафиксированные случаи прямого вреда от гомеопатических препаратов. Они связаны с нарушениями технологии производства и контроля качества. Водовозов привёл примеры, когда на лактозных гранулах развивалась плесень, вызывая тяжёлые аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью.

"Описано, когда, например, на лактозных шариках заводится плесень. И у людей чувствительных, например, к антибиотикам пенициллиновой группы, тяжелые аллергические реакции. Еще одно крайне редкое стечение обстоятельств, когда в гомеопатическое средство добавляют действующую дозу вещества. В США был мощный скандал на эту тему несколько лет назад, когда гомеопатический седативный препарат для детей содержал беладонну", — пояснил Алексей Водовозов.

Последствия и выводы врачей

По словам специалиста, подобные нарушения приводили к серьёзным токсическим реакциям, в том числе у детей, и были зафиксированы на международном уровне. Однако такие случаи остаются исключением, тогда как основной и наиболее распространённый вред гомеопатии по-прежнему носит косвенный характер.

Эксперт подчёркивает, что ключевая опасность альтернативных методов лечения заключается в отказе от своевременной медицинской помощи. Именно это, по мнению врачей, остаётся главным фактором риска для пациентов с тяжёлыми и потенциально смертельными заболеваниями.

