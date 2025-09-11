Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тальятелле
Тальятелле
© commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:29

Итальянские традиции: почему паста-машина делает обычный ужин особенным событием

Домашняя паста-машина позволяет готовить свежую пасту экономично

Свежая паста — это совсем другое ощущение от еды. Вкуснее, нежнее и полезнее привычных макарон из пачки, она дарит ощущение ресторанного блюда прямо на домашнем столе. При этом паста-машина делает процесс приготовления простым и доступным, а сами затраты оказываются ниже магазинных цен на премиальную пасту.

В чём преимущества домашней пасты

Главный плюс — контроль за качеством ингредиентов. Для теста нужны только мука, вода или яйца и щепотка соли. Никаких консервантов, красителей или лишнего масла. Такая паста получается не только вкусной, но и более полезной, особенно если использовать цельнозерновую муку или добавлять шпинат, свёклу, морковь для натурального окрашивания.

Экономия и практичность

Магазинная свежая паста премиум-класса стоит недёшево. Домашняя паста, приготовленная с помощью машины, обходится в 2-3 раза дешевле при том же качестве, а иногда и выше. Паста-машина быстро окупается, если в семье любят итальянскую кухню и регулярно готовят блюда из макарон.

Простота процесса

Многие думают, что приготовить пасту дома сложно. Но паста-машина избавляет от трудоёмкого раскатывания теста и обеспечивает идеальную толщину. Она позволяет делать разные виды пасты:

  • тальятелле,
  • феттуччине,
  • равиоли,
  • лазанью,
  • лапшу для супа.

Процесс занимает минимум времени: тесто замешивается вручную или в миксере, а затем прокатывается через машину и нарезается нужной формой.

Советы по выбору паста-машины

При покупке стоит обратить внимание на несколько параметров:

  • материал (металлические модели долговечнее пластиковых),
  • количество насадок и возможность регулировать толщину,
  • лёгкость разборки и ухода,
  • устойчивость на поверхности во время работы.

Простая механическая паста-машина подойдёт для новичков, а электрическая сделает процесс ещё быстрее.

Новая традиция на кухне

Паста-машина — это не просто техника, а возможность превратить приготовление еды в творческий процесс. Она объединяет семью за общим столом, а блюда из свежей пасты становятся маленьким праздником, при этом оставаясь доступными и экономичными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сода, уксус и лимонная кислота: как вернуть пригоревшей кастрюле чистоту сегодня в 2:14

Пригорела кастрюля? Простое средство вернёт ей блеск

Пригорела кастрюля? Не спешите выбрасывать — есть простые домашние способы очистить её от нагара без агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус, лимон и крахмал: домашние растворы для мытья стёкол без следов сегодня в 1:11

Чистые окна без разводов: секрет, который работает всегда

Как добиться идеально прозрачных стёкол и зеркал без разводов и ворсинок? Несколько простых правил помогут справиться с этим быстрее.

Читать полностью » Уборка шкафов, плинтусов и вентиляции раз в месяц помогает сохранить свежий воздух в квартире сегодня в 0:38

Самые грязные места в доме, о которых вы даже не вспоминаете

Есть места в доме, о которых легко забыть при уборке. Но именно там скапливается больше всего пыли. Какие зоны требуют внимания хотя бы раз в месяц?

Читать полностью » Дизайнеры назвали тумбу под раковиной одним из главных способов хранения в ванной вчера в 23:25

Ванная как шкатулка с секретами: где спрятано пространство, которого никто не видит

Ищете новые решения для хранения в ванной? Узнайте, какие приёмы помогут объединить эстетику и практичность, сохранив уют и стиль пространства.

Читать полностью » Мытьё окон без разводов: специалисты рекомендуют уксус с водой и микрофибру вчера в 22:17

Одно движение — и солнце в комнате: секрет блестящих окон

Хотите, чтобы окна сияли без разводов и защищали дом от насекомых? Узнайте простые и недорогие приёмы, которые кардинально изменят процесс уборки.

Читать полностью » Золотой цвет в интерьере считается символом богатства и удачи — консультант фэншуй вчера в 21:09

Эти цвета работают лучше талисманов: секреты фэншуй для современной квартиры

Узнайте, как правильно использовать синий, зелёный и золотой в интерьере по правилам фэншуй, чтобы привлечь гармонию и новые возможности.

Читать полностью » Учёные: высокая влажность и беспорядок увеличивают риск появления пауков в доме вчера в 20:04

Один простой приём лишает пауков желания оставаться в доме

Осень — время, когда пауки чаще заходят в наши дома. Но есть простые меры, которые помогут сделать жилище для них менее привлекательным.

Читать полностью » Советы по сортировке одежды перед стиркой: как избежать повреждений и продлить срок службы вчера в 19:32

Одежда, как в магазине: как сортировка перед стиркой поможет вам продлить жизнь вещам

Узнайте, какие вещи нельзя стирать вместе и как правильно сортировать одежду перед стиркой. Советы по уходу за тканями и одеждой с декором.

Читать полностью »

Новости
Наука

Тайны испанской пещеры: артефакты раскрывают жизнь первых людей в Европе 36 000 лет назад
Питомцы

Учёные напомнили о роли режима и игр в формировании поведения собак
Еда

Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто
Технологии

TikTok сообщил о 200 млн пользователей в Европе
Красота и здоровье

Названы 5 устаревших анализов крови, которые пора заменить на более современные
Спорт и фитнес

Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов назвал упражнение для снятия напряжения в шее и плечах
Красота и здоровье

Врачи назвали головную боль напряжения самым распространённым типом головной боли
Садоводство

Бургундская жидкость: как приготовить чудо-средство от мучнистой росы осенью — пошаговый рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet