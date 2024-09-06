Как приготовить сливочный домашний майонез

Майонез - это один из самых популярных соусов, который мы используем практически каждый день. Он отлично сочетается с самыми разными блюдами - от салатов до бутербродов. Однако не всем нравится магазинный майонез, который может содержать различные искусственные добавки. Выход есть - приготовить вкусный и полезный домашний майонез.

Ингредиенты для майонеза:

1 яичный желток- 200 мл растительного масла (лучше использовать рафинированное)

1 ч.л. лимонного сока или винного уксуса

1/2 ч.л. соли- 1/2 ч.л. сахара (по желанию)

Приготовление

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яичный желток должен быть комнатной температуры. Налейте растительное масло в узкую емкость, например в стакан или баночку. Желток поместите в глубокую миску. Начинаем взбивать желток венчиком или вилкой, постепенно добавляя по 1-2 капли масла. Взбивайте, пока масло полностью не соединится с желтком. Когда основа майонеза загустеет, можно начать добавлять масло порциями по 1-2 столовые ложки, постоянно взбивая. Когда большая часть масла будет введена, добавьте лимонный сок или уксус, соль и сахар. Продолжайте взбивать, пока майонез не приобретет однородную, кремообразную консистенцию. Перелейте готовый майонез в чистую емкость и поставьте в холодильник на 30-60 минут для загустения.

Советы по приготовлению:

Яйцо и масло должны быть комнатной температуры для лучшего эмульгирования.

Добавляйте масло очень медленно, особенно в начале процесса.

Если майонез начал расслаиваться, попробуйте добавить 1 ч.л. воды и снова взбить.

Для более густой консистенции можно увеличить количество желтка.

Майонез хранится в холодильнике до 5 дней.

Попробовав домашний майонез, вы больше не захотите покупать магазинный! Он получается очень вкусным, без консервантов и с насыщенным сливочным вкусом. Отличная альтернатива для тех, кто заботится о своем здоровье.

Фото: gerard cohen.