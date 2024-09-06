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Настоящий домашний майонез: рецепт и хитрости приготовления вкусного соуса
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Как приготовить сливочный домашний майонез

Настоящий домашний майонез: рецепт и хитрости приготовления вкусного соуса

Майонез - это один из самых популярных соусов, который мы используем практически каждый день. Он отлично сочетается с самыми разными блюдами - от салатов до бутербродов. Однако не всем нравится магазинный майонез, который может содержать различные искусственные добавки. Выход есть - приготовить вкусный и полезный домашний майонез.

Ингредиенты для майонеза:

  • 1 яичный желток- 200 мл растительного масла (лучше использовать рафинированное)
  • 1 ч.л. лимонного сока или винного уксуса
  • 1/2 ч.л. соли- 1/2 ч.л. сахара (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яичный желток должен быть комнатной температуры.
  2. Налейте растительное масло в узкую емкость, например в стакан или баночку. Желток поместите в глубокую миску.
  3. Начинаем взбивать желток венчиком или вилкой, постепенно добавляя по 1-2 капли масла. Взбивайте, пока масло полностью не соединится с желтком.
  4. Когда основа майонеза загустеет, можно начать добавлять масло порциями по 1-2 столовые ложки, постоянно взбивая.
  5. Когда большая часть масла будет введена, добавьте лимонный сок или уксус, соль и сахар. Продолжайте взбивать, пока майонез не приобретет однородную, кремообразную консистенцию.
  6. Перелейте готовый майонез в чистую емкость и поставьте в холодильник на 30-60 минут для загустения.

Советы по приготовлению:

  • Яйцо и масло должны быть комнатной температуры для лучшего эмульгирования.
  • Добавляйте масло очень медленно, особенно в начале процесса.
  • Если майонез начал расслаиваться, попробуйте добавить 1 ч.л. воды и снова взбить.
  • Для более густой консистенции можно увеличить количество желтка.
  • Майонез хранится в холодильнике до 5 дней.

Попробовав домашний майонез, вы больше не захотите покупать магазинный! Он получается очень вкусным, без консервантов и с насыщенным сливочным вкусом. Отличная альтернатива для тех, кто заботится о своем здоровье.

Фото: gerard cohen.

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