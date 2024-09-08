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Домашний майонез из фасоли: действительно полезный, подходит для постного меню
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  • Опубликована сегодня в 3:11

Постный майонез из белой консервированной фасоли: этот полезный соус обойдётся совсем недорого

Домашний майонез из фасоли: действительно полезный, подходит для постного меню

Домашний майонез из фасоли — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным соусом без каких-либо добавок. Фасоль богата витаминами группы В, А, Е, РР, аминокислотами, магнием, натрием, йодом и витамином С.

Ингредиенты:

  • 1 банка белой фасоли без сахара (консервированной);
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • 100 мл оливкового масла;
  • соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отделите фасоль от жидкости.
  2. Измельчите все ингредиенты, кроме масла, в блендере.
  3. Теперь тщательно взбейте смесь с маслом.
  4. Поставьте готовый майонез в холодильник на час для загустения.

Фото: www.flickr.com/ Joelk75 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic )

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