Постный майонез из белой консервированной фасоли: этот полезный соус обойдётся совсем недорого

Домашний майонез из фасоли — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным соусом без каких-либо добавок. Фасоль богата витаминами группы В, А, Е, РР, аминокислотами, магнием, натрием, йодом и витамином С.

Ингредиенты:

1 банка белой фасоли без сахара (консервированной);

2 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. горчицы;

100 мл оливкового масла;

соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Отделите фасоль от жидкости. Измельчите все ингредиенты, кроме масла, в блендере. Теперь тщательно взбейте смесь с маслом. Поставьте готовый майонез в холодильник на час для загустения.

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