Постный майонез из белой консервированной фасоли: этот полезный соус обойдётся совсем недорого

Домашний майонез из фасоли — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным соусом без каких-либо добавок. Фасоль богата витаминами группы В, А, Е, РР, аминокислотами, магнием, натрием, йодом и витамином С.
Ингредиенты:
- 1 банка белой фасоли без сахара (консервированной);
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. горчицы;
- 100 мл оливкового масла;
- соль и перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отделите фасоль от жидкости.
- Измельчите все ингредиенты, кроме масла, в блендере.
- Теперь тщательно взбейте смесь с маслом.
- Поставьте готовый майонез в холодильник на час для загустения.
Фото: www.flickr.com/ Joelk75 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic )
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