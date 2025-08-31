Кабачковая икра — метафора лета в банке: нежный шторм вкусов, который сметет вашу зимнюю скуку
Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму, чтобы она радовала своим ароматом и нежным вкусом? Этот простой рецепт позволит вам приготовить домашнюю закуску, которая украсит любой стол и станет отличным дополнением к повседневным блюдам. При этом вы сможете варьировать вкус, добавляя специи по своему желанию — сделать икру более острой, сладкой или пикантной.
Ингредиенты для кабачковой икры
- Кабачки — 1,5 кг
- Морковь — 500 г
- Репчатый лук — 300 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Томатная паста — 2 столовые ложки
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1 столовая ложка
- Молотый черный перец — 1 г
- Столовый уксус (9%) — 1 столовая ложка
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала тщательно вымойте кабачки. Если овощи зрелые, очистите их от кожуры и удалите семена. Для молодых кабачков достаточно просто промыть и обсушить. Затем измельчите кабачки с помощью блендера, кухонного комбайна или мясорубки. Отожмите лишний сок, чтобы икра не была слишком жидкой, и переложите массу в глубокую кастрюлю или сотейник.
Морковь очистите и натрите на крупной терке. Если морковь свежая, только что с грядки, можно просто почистить щеткой, не снимая кожуру — так сохраняется больше полезных веществ.
Репчатый лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь, добавьте измельчённый чеснок. Готовьте на среднем огне 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи не подгорели и равномерно прожарились.
Добавьте овощную зажарку к кабачковой массе. Потом добавьте томатную пасту, сахар, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и тушите смесь около 30 минут, периодически помешивая.
Если вы хотите получить более однородную консистенцию, на этом этапе можно использовать блендер, чтобы измельчить массу до гладкости.
Влейте уксус, перемешайте и дайте икре закипеть снова. Тушите еще 5 минут на медленном огне, затем выключите плиту.
Разложите горячую кабачковую икру по предварительно стерилизованным банкам и сразу же закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте остывать при комнатной температуре. После полного остывания уберите заготовки в холодильник или прохладное место для хранения до зимы.
Несколько советов для идеальной икры
- Если хотите добавить остроты, можно положить немного молотого красного перца или чили.
- Для сладковатого оттенка попробуйте увеличить количество сахара или добавить немного меда.
- Чтобы икра хранилась дольше, стерилизуйте банки и крышки не менее 15 минут.
Домашняя кабачковая икра — это отличный способ сохранить вкус лета и наполнить зиму яркими красками свежих овощей. Простота приготовления и возможность варьировать вкус делают этот рецепт универсальным и любимым во многих семьях.
