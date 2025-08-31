Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кабачковая икра
кабачковая икра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:09

Кабачковая икра — метафора лета в банке: нежный шторм вкусов, который сметет вашу зимнюю скуку

Как приготовить домашнюю кабачковую икру с чесноком и томатной пастой

Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму, чтобы она радовала своим ароматом и нежным вкусом? Этот простой рецепт позволит вам приготовить домашнюю закуску, которая украсит любой стол и станет отличным дополнением к повседневным блюдам. При этом вы сможете варьировать вкус, добавляя специи по своему желанию — сделать икру более острой, сладкой или пикантной.

Ингредиенты для кабачковой икры

  • Кабачки — 1,5 кг
  • Морковь — 500 г
  • Репчатый лук — 300 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Томатная паста — 2 столовые ложки
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Молотый черный перец — 1 г
  • Столовый уксус (9%) — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала тщательно вымойте кабачки. Если овощи зрелые, очистите их от кожуры и удалите семена. Для молодых кабачков достаточно просто промыть и обсушить. Затем измельчите кабачки с помощью блендера, кухонного комбайна или мясорубки. Отожмите лишний сок, чтобы икра не была слишком жидкой, и переложите массу в глубокую кастрюлю или сотейник.

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Если морковь свежая, только что с грядки, можно просто почистить щеткой, не снимая кожуру — так сохраняется больше полезных веществ.

Репчатый лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь, добавьте измельчённый чеснок. Готовьте на среднем огне 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи не подгорели и равномерно прожарились.

Добавьте овощную зажарку к кабачковой массе. Потом добавьте томатную пасту, сахар, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и тушите смесь около 30 минут, периодически помешивая.

Если вы хотите получить более однородную консистенцию, на этом этапе можно использовать блендер, чтобы измельчить массу до гладкости.

Влейте уксус, перемешайте и дайте икре закипеть снова. Тушите еще 5 минут на медленном огне, затем выключите плиту.

Разложите горячую кабачковую икру по предварительно стерилизованным банкам и сразу же закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте остывать при комнатной температуре. После полного остывания уберите заготовки в холодильник или прохладное место для хранения до зимы.

Несколько советов для идеальной икры

  1. Если хотите добавить остроты, можно положить немного молотого красного перца или чили.
  2. Для сладковатого оттенка попробуйте увеличить количество сахара или добавить немного меда.
  3. Чтобы икра хранилась дольше, стерилизуйте банки и крышки не менее 15 минут.

Домашняя кабачковая икра — это отличный способ сохранить вкус лета и наполнить зиму яркими красками свежих овощей. Простота приготовления и возможность варьировать вкус делают этот рецепт универсальным и любимым во многих семьях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление тыквы с морковью, луком и болгарским перцем на сковороде сегодня в 12:09

Тыква на сковороде — секрет яркого осеннего блюда, о котором молчат повара

Откройте яркий вкус осени с тыквой на сковороде с овощами! Простой рецепт для вегетарианцев, полный витаминов и аромата. Идеально на обед или ужин.

Читать полностью » Рецепт тушеных баклажанов с овощами на сковороде сегодня в 12:03

Быстрый лайфхак: тушеные овощи, которые укрепят иммунитет за считанные минуты

Ароматное рагу из свежих овощей: быстрый рецепт, сохраняющий витамины. Идеально для вегетарианцев и любителей здоровой еды.

Читать полностью » Рецепт запеченных кабачков с помидорами и сыром сегодня в 7:18

Запекание кабачков: как сэкономить время и деньги на ужине, который все хвалят, а вы делаете за минуты

Ароматные кабачки с помидорами и сыром в духовке — простой рецепт для легкого обеда. Узнайте, как приготовить сочное блюдо с полезными ингредиентами.

Читать полностью » Рецепт жареных баклажанов с чесноком сегодня в 7:12

Жареные баклажаны с чесноком: рецепт, который меняет представление о веганской кухне

Легкий и ароматный рецепт жареных баклажанов с чесноком и помидорами — быстрый способ приготовить полезный и вкусный веганский гарнир.

Читать полностью » Основные этапы приготовления стейка рибай сегодня в 6:16

Почему привычный рибай дома может удивить вкусом лучше, чем в ресторане

Узнайте, как приготовить сочный стейк рибай дома, следуя простым шагам и секретам правильной прожарки — от Blue до Well Done.

Читать полностью » Как приготовить тушеные баклажаны с перцем и помидорами сегодня в 6:11

Зависть соседям: этот рецепт баклажанов с болгарским перцем и помидорами сэкономит вам время и деньги

Летний овощной рагу из баклажанов с перцем и помидорами: вкусно, полезно и просто для поста или обеда. Откройте секрет яркого блюда с клетчаткой и витаминами.

Читать полностью » Приготовление пшенной каши с тыквой на молоке сегодня в 5:07

Тыква и пшено: как простой завтрак превращается в праздник вкуса и пользы

Пшенная каша с тыквой на молоке — простой и полезный рецепт, который понравится всей семье. Узнайте, как приготовить вкусный и сытный завтрак с натуральными ингредиентами.

Читать полностью » Как правильно приготовить творожную запеканку при 180 градусах сегодня в 5:04

Вкус детства на вашей кухне: как приготовить творожную запеканку без лишних хлопот

Откройте секрет пышной творожной запеканки, которая тает во рту. Простой рецепт для вкусного завтрака или полдника с полезными ингредиентами.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Замена антифриза: как слить старую жидкость и залить новую без ошибок
Красота и здоровье

Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы
Красота и здоровье

Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола
Садоводство

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями
Наука и технологии

Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет
Дом

Уход за шторами: защита от выгорания на солнце
Красота и здоровье

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники
Садоводство

Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru