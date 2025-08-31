Кабачковая икра — метафора лета в банке: нежный шторм вкусов, который сметет вашу зимнюю скуку

Как сделать вкусную кабачковую икру на зиму, чтобы она радовала своим ароматом и нежным вкусом? Этот простой рецепт позволит вам приготовить домашнюю закуску, которая украсит любой стол и станет отличным дополнением к повседневным блюдам. При этом вы сможете варьировать вкус, добавляя специи по своему желанию — сделать икру более острой, сладкой или пикантной.

Ингредиенты для кабачковой икры

Кабачки — 1,5 кг

Морковь — 500 г

Репчатый лук — 300 г

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 2 столовые ложки

Томатная паста — 2 столовые ложки

Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 столовая ложка

Молотый черный перец — 1 г

Столовый уксус (9%) — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала тщательно вымойте кабачки. Если овощи зрелые, очистите их от кожуры и удалите семена. Для молодых кабачков достаточно просто промыть и обсушить. Затем измельчите кабачки с помощью блендера, кухонного комбайна или мясорубки. Отожмите лишний сок, чтобы икра не была слишком жидкой, и переложите массу в глубокую кастрюлю или сотейник.

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Если морковь свежая, только что с грядки, можно просто почистить щеткой, не снимая кожуру — так сохраняется больше полезных веществ.

Репчатый лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь, добавьте измельчённый чеснок. Готовьте на среднем огне 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи не подгорели и равномерно прожарились.

Добавьте овощную зажарку к кабачковой массе. Потом добавьте томатную пасту, сахар, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и тушите смесь около 30 минут, периодически помешивая.

Если вы хотите получить более однородную консистенцию, на этом этапе можно использовать блендер, чтобы измельчить массу до гладкости.

Влейте уксус, перемешайте и дайте икре закипеть снова. Тушите еще 5 минут на медленном огне, затем выключите плиту.

Разложите горячую кабачковую икру по предварительно стерилизованным банкам и сразу же закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте остывать при комнатной температуре. После полного остывания уберите заготовки в холодильник или прохладное место для хранения до зимы.

Несколько советов для идеальной икры

Если хотите добавить остроты, можно положить немного молотого красного перца или чили. Для сладковатого оттенка попробуйте увеличить количество сахара или добавить немного меда. Чтобы икра хранилась дольше, стерилизуйте банки и крышки не менее 15 минут.

Домашняя кабачковая икра — это отличный способ сохранить вкус лета и наполнить зиму яркими красками свежих овощей. Простота приготовления и возможность варьировать вкус делают этот рецепт универсальным и любимым во многих семьях.