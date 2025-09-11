Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:23

Гора овощей и фруктов не пропадёт: простой способ превратить их в любимые чипсы

Эксперт Никитина: овощные и фруктовые чипсы сохраняют витамины и минералы

Не знаете, куда деть урожай овощей и фруктов? Превратите их в полезный перекус. Домашние чипсы готовятся быстро, сохраняют витамины и минералы и могут быть низкокалорийными. Диетолог Лариса Никитина рассказала URA. RU, как приготовить идеальные хрустящие ломтики.

Чем полезны домашние чипсы

Главное их преимущество — контроль состава. В отличие от магазинных, в них меньше соли, жира и никаких консервантов. Они сохраняют полезные вещества и подходят как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.

Правила приготовления

  1. Нарезка: ломтики должны быть тонкими (3-5 мм) и одинаковыми по толщине. Подойдут нож, овощерезка или тёрка.

  2. Подготовка: картофель нужно промывать, чтобы убрать крахмал, и обязательно обсушивать.

  3. Масло и специи: лучше использовать оливковое или кокосовое масло, наносить его удобнее спреем. Добавляйте травы — укроп, базилик, орегано.

  4. Запекание: температура духовки 180-200°C, время — 15-25 минут. Ломтики стоит перевернуть на середине приготовления.

  5. Хранение: в герметичной банке чипсы остаются хрустящими до трёх дней, потом становятся мягкими.

Топ-7 рецептов

  • Картофельные чипсы - классика, 150 ккал на 100 г. Содержат клетчатку и калий.

  • Морковные - около 100 ккал на порцию, богаты бета-каротином.

  • Свекольные - 120 ккал, сохраняют цвет и вкус, поддерживают сердце и сосуды.

  • Яблочные - 80 ккал, можно посыпать корицей.

  • Банановые - 90 ккал, хорошо идут в смеси с орехами.

  • Кабачковые - 90 ккал, лёгкий и нежный вариант.

  • Бататовые - 110 ккал, ароматные благодаря паприке.

Бонус: чипсы из лаваша (120 ккал) — быстрый вариант за 7-10 минут.

Советы от диетолога

  • Используйте больше трав и специй, а меньше соли.

  • Добавьте немного тёртого сыра для аромата, но не переборщите.

  • Оптимальная порция — 100-150 г.

  • Для сохранения пользы можно готовить чипсы в сушилке для овощей и фруктов.

