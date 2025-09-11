Гора овощей и фруктов не пропадёт: простой способ превратить их в любимые чипсы
Не знаете, куда деть урожай овощей и фруктов? Превратите их в полезный перекус. Домашние чипсы готовятся быстро, сохраняют витамины и минералы и могут быть низкокалорийными. Диетолог Лариса Никитина рассказала URA. RU, как приготовить идеальные хрустящие ломтики.
Чем полезны домашние чипсы
Главное их преимущество — контроль состава. В отличие от магазинных, в них меньше соли, жира и никаких консервантов. Они сохраняют полезные вещества и подходят как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола.
Правила приготовления
-
Нарезка: ломтики должны быть тонкими (3-5 мм) и одинаковыми по толщине. Подойдут нож, овощерезка или тёрка.
-
Подготовка: картофель нужно промывать, чтобы убрать крахмал, и обязательно обсушивать.
-
Масло и специи: лучше использовать оливковое или кокосовое масло, наносить его удобнее спреем. Добавляйте травы — укроп, базилик, орегано.
-
Запекание: температура духовки 180-200°C, время — 15-25 минут. Ломтики стоит перевернуть на середине приготовления.
-
Хранение: в герметичной банке чипсы остаются хрустящими до трёх дней, потом становятся мягкими.
Топ-7 рецептов
-
Картофельные чипсы - классика, 150 ккал на 100 г. Содержат клетчатку и калий.
-
Морковные - около 100 ккал на порцию, богаты бета-каротином.
-
Свекольные - 120 ккал, сохраняют цвет и вкус, поддерживают сердце и сосуды.
-
Яблочные - 80 ккал, можно посыпать корицей.
-
Банановые - 90 ккал, хорошо идут в смеси с орехами.
-
Кабачковые - 90 ккал, лёгкий и нежный вариант.
-
Бататовые - 110 ккал, ароматные благодаря паприке.
Бонус: чипсы из лаваша (120 ккал) — быстрый вариант за 7-10 минут.
Советы от диетолога
-
Используйте больше трав и специй, а меньше соли.
-
Добавьте немного тёртого сыра для аромата, но не переборщите.
-
Оптимальная порция — 100-150 г.
-
Для сохранения пользы можно готовить чипсы в сушилке для овощей и фруктов.
