Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:10

Ваши дети требуют добавки, а гости не верят, что это домашнее: секрет пломбира без заморочек

Как приготовить ванильное мороженое в домашних условиях

Вы когда-нибудь задумывались, какой на вкус настоящий пломбир? Не воздушная масса с растительными жирами и эмульгаторами, а тот самый, из детства — плотный, бархатистый, с насыщенным сливочно-ванильным вкусом, от которого щемит в нёбе. Такой шедевр не купишь в магазине, но его можно создать на своей кухне. И, вопреки многим страхам, процесс оказывается до смешного простым, а результат превосходит все ожидания.

Почему домашнее мороженое — это совсем не страшно

Многие отказываются от идеи самостоятельного приготовления мороженого, наслушавшись советов о необходимости постоянно перемешивать массу каждые 30 минут в течение нескольких часов. Это кажется непозволительной роскошью в современном ритме жизни. Однако мой личный опыт доказывает обратное.

Во многих источниках советуют, чтобы мороженое не расслоилось, нужно каждые 30 минут его перемешивать и снова отправлять в холод. Так делать в течение 2-3 часов. Пломбир я готовила первый раз, но возможности вот так перемешивать не было — уезжать надо было. Залила форму и поставила в морозилку. По приезде попробовать мороженое получилось только через 2 дня. Так вот — ничего не расслоилось.

Это не просто удача. Дело в правильной технологии приготовления основы. Если вы добьетесь нужной консистенции крема и качественно взобьете сливки, то можете смело забыть о многочасовых бдениях у морозильной камеры. Десерт идеально застынет и без вашего вмешательства.

Волшебная формула: всего пять ингредиентов

Секрет невероятного вкуса кроется не в длинном списке компонентов, а в их качестве и идеальных пропорциях. Для классического ванильного пломбира вам понадобится всего лишь:

  1. Сливки жирные (33-35%) — 300 мл. Это основа бархатной текстуры, экономить на жирности нельзя.
  2. Молоко — 100 грамм. Нужно для приготовления заварного крема.
  3. Сахар — 100 грамм. Количество можно слегка варьировать по вкусу.
  4. Яичные желтки — 3 штуки. Именно они делают мороженое плотным и тягучим.
  5. Ванилин — буквально на кончике ножа (около 0,2 ч. л.) или 2 ст. л. ванильного сахара.

Интересный факт: прототип современного мороженого появился в Китае около 4000 лет назад. Аристократы тогда лакомились снегом и льдом, смешанными с кусочками фруктов. Рецепт держался в строжайшем секрете и попал в Европу лишь благодаря путешественнику Марко Поло.

Пошаговый план по созданию десертной легенды

Подготовка

Достаньте все ингредиенты. Это банальный совет, который на самом деле экономит время и нервы. Убедитесь, что сливки хорошо охлаждены — это критично важно для их взбивания.

Создание заварного крема

В сотейнике тщательно разотрите желтки с сахаром и ванилином. Влейте молоко и снова хорошо перемешайте до однородности. Здесь важно не переборщить с ванилином — его избыток может дать неприятную горчинку.

Уваривание

Поставьте сотейник на самый медленный огонь или на водяную баню. Теперь главное — терпение! Постоянно помешивая, варите крем около 10 минут, пока он не начнет заметно густеть и покрывать лопатку. Сразу же снимите с огня.

Охлаждение

Дайте крему остыть до комнатной температуры. Чтобы предотвратить образование плотной пленки на поверхности, накройте миску пищевой пленкой именно "в контакт", то есть прижмите пленку прямо к поверхности крема.

Взбивание сливок

Теперь займемся сливками. Перелейте их в глубокую миску (глубина убережет вашу кухню от брызг) и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Масса должна держать форму и не растекаться.

Соединение

Осторожно, плавными движениями снизу вверх, соедините остывший крем и взбитые сливки. Не надо активных движений — мы хотим сохранить воздушность.

Заморозка

Переложите нежную воздушную массу в удобный контейнер с крышкой и отправьте в морозильную камеру. Минимум на 4-6 часов, а в идеале — на ночь. Подавайте порциями, добавив свежие ягоды, орехи или щедро полив шоколадным или карамельным топпингом.

Этот десерт универсален. Он приведет в восторг и детей на празднике, и взрослых на дружеской вечеринке за просмотром хорошего кино. Он — доказательство того, что настоящее счастье иногда очень простое и сладкое.

