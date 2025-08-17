Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:09

Что скрывают производители: мороженое с тремя шоколадами за 5 шагов

Как приготовить домашнее мороженое с тремя видами шоколада

Кто сказал, что настоящее мороженое можно купить только в магазине? Этот рецепт домашнего лакомства с тремя видами шоколада покорит даже самых взыскательных гурманов. Сливочная текстура, насыщенный вкус и простота приготовления — идеальный десерт для жарких дней!

Ингредиенты

  • Сливки 33% — 300 мл
  • Горький, молочный и белый шоколад — по 100 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Щепотка соли

Как приготовить

Отделите белки от желтков — важно, чтобы в белки не попал желток, иначе они не взобьются. Желтки разотрите с сахаром до однородной массы. Взбейте сливки до устойчивых пиков. Добавьте желтки к сливкам, аккуратно перемешайте.

Белки взбейте с щепоткой соли до густой пены (миска не должна быть влажной!). Соедините со сливочной массой, разделите её на три части. Растопите белый шоколад (микроволновка, режим "разморозка", по 10-15 секунд). Добавьте в первую часть сливочной массы, выложите в форму и заморозьте на 25-35 минут. Повторите с молочным и горьким шоколадом, замораживая каждый слой.

Готовое мороженое переверните на тарелку, чтобы белый шоколад оказался сверху.

Советы

  • Используйте качественный шоколад — от него зависит вкус.
  • Если масса расслаивается, добавьте 1-2 ложки сливок в шоколад перед смешиванием.
  • Для красивого разреза опустите нож в горячую воду.

