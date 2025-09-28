Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:13

Перезревшие томаты? Превратите их в соус, которому позавидуют шефы

Шеф-повар Денис Перевоз предложил рецепт домашней томатной пасты из перезревших помидоров

Излишки урожая помидоров часто становятся проблемой: мягкие, перезревшие томаты уже не подходят для салатов. Но выбрасывать их — настоящее расточительство. Шеф-повар Денис Перевоз предлагает решение: приготовить домашнюю томатную пасту, которая по вкусу и аромату не сравнится с магазинной.

Почему именно паста

При уваривании томаты теряют лишнюю влагу и превращаются в концентрированное пюре с насыщенным вкусом. Такая паста становится универсальной заготовкой: из неё легко готовить соусы, супы, рагу или добавлять в пиццу.

Рецепт домашней томатной пасты

Ингредиенты:
• перезревшие помидоры — любое количество;
• соль и сахар — по вкусу;
• чеснок — 2-3 зубчика;
• яблочный уксус — 1-2 ст. л.

Шаг 1. Подготовка

Помидоры вымойте и нарежьте кусочками. Снимать кожицу необязательно: в процессе уваривания она размягчится.

Шаг 2. Уваривание

Переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Сначала доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Варите 1-3 часа, пока объём не уменьшится в 3-4 раза, а цвет не станет густо-красным.

Шаг 3. Баланс вкуса

Добавьте соль и сахар, подстройте вкус под себя. Введите чеснок и яблочный уксус — он работает как натуральный консервант.

Шаг 4. Консервация

Проварите массу ещё 5-7 минут, разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Советы от шефа

• Для идеально гладкой текстуры протрите массу через сито.
• Добавьте копчёную паприку для дымного вкуса или веточку розмарина во время варки (её нужно удалить после).
• Храните банки в холодильнике или погребе. Открытую банку используйте в течение недели.

Почему это работает

Вместо того чтобы выбросить некондиционные помидоры, вы получаете концентрированный продукт, который станет основой для борща, болоньезе, гуляша или пиццы. В каждой ложке — вкус и аромат лета, сохранённый до зимы.

