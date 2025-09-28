Перезревшие томаты? Превратите их в соус, которому позавидуют шефы
Излишки урожая помидоров часто становятся проблемой: мягкие, перезревшие томаты уже не подходят для салатов. Но выбрасывать их — настоящее расточительство. Шеф-повар Денис Перевоз предлагает решение: приготовить домашнюю томатную пасту, которая по вкусу и аромату не сравнится с магазинной.
Почему именно паста
При уваривании томаты теряют лишнюю влагу и превращаются в концентрированное пюре с насыщенным вкусом. Такая паста становится универсальной заготовкой: из неё легко готовить соусы, супы, рагу или добавлять в пиццу.
Рецепт домашней томатной пасты
Ингредиенты:
• перезревшие помидоры — любое количество;
• соль и сахар — по вкусу;
• чеснок — 2-3 зубчика;
• яблочный уксус — 1-2 ст. л.
Шаг 1. Подготовка
Помидоры вымойте и нарежьте кусочками. Снимать кожицу необязательно: в процессе уваривания она размягчится.
Шаг 2. Уваривание
Переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Сначала доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Варите 1-3 часа, пока объём не уменьшится в 3-4 раза, а цвет не станет густо-красным.
Шаг 3. Баланс вкуса
Добавьте соль и сахар, подстройте вкус под себя. Введите чеснок и яблочный уксус — он работает как натуральный консервант.
Шаг 4. Консервация
Проварите массу ещё 5-7 минут, разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
Советы от шефа
• Для идеально гладкой текстуры протрите массу через сито.
• Добавьте копчёную паприку для дымного вкуса или веточку розмарина во время варки (её нужно удалить после).
• Храните банки в холодильнике или погребе. Открытую банку используйте в течение недели.
Почему это работает
Вместо того чтобы выбросить некондиционные помидоры, вы получаете концентрированный продукт, который станет основой для борща, болоньезе, гуляша или пиццы. В каждой ложке — вкус и аромат лета, сохранённый до зимы.
