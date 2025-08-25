Больше не покупаю в магазине: готовлю томатную пасту дома — получается 5 кг ароматного блаженства
Зачем покупать магазинную пасту с добавками, если можно приготовить свою — насыщенную по вкусу и аромату? Этот способ сохраняет свежесть томатов, не требует долгого уваривания и подойдёт даже тем, у кого совсем мало времени.
Ингредиенты
-
5 кг мясистых томатов ("сливки" или "бычье сердце").
-
2 ст. л. соли без горки.
-
1 ч. л. лимонной кислоты (сохраняет цвет).
-
3-4 зубчика чеснока (по желанию).
-
свежий базилик или орегано для аромата.
Подготовка томатов
Помидоры хорошо вымойте, удалите плодоножки, разрежьте на четвертинки. Жёсткие сердцевины вырежьте, кожицу не снимайте — она даст густоту.
Измельчение
Измельчите томаты блендером или мясорубкой. Для идеально гладкой текстуры протрите через сито, убрав семена.
Удаление лишнего сока
Перелейте массу в дуршлаг, застеленный марлей. Дайте постоять 2-3 часа. Сок сохраните для супов или напитков.
Добавление специй
В густую массу вмешайте соль, лимонную кислоту, чеснок и свежие травы.
Сушка пасты
-
На солнце: размажьте слоем 0,5 см на пергаменте, накройте марлей, сушите 2-3 дня.
-
В духовке: при 70 °C с приоткрытой дверцей — 6-8 часов.
-
В электросушилке: при 60 °C — 10-12 часов.
Как использовать
-
Основа для пиццы или пасты.
-
Заправка для супов и рагу.
-
Соус к мясу (развести водой и прогреть с травами).
Всего один день — и у вас под рукой натуральная, ароматная паста, которая заменит магазинную и сделает блюда ярче.
