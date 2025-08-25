Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:41

Больше не покупаю в магазине: готовлю томатную пасту дома — получается 5 кг ароматного блаженства

Готовая томатная паста подходит для пиццы, соусов, супов, рагу и мясных блюд

Зачем покупать магазинную пасту с добавками, если можно приготовить свою — насыщенную по вкусу и аромату? Этот способ сохраняет свежесть томатов, не требует долгого уваривания и подойдёт даже тем, у кого совсем мало времени.

Ингредиенты

  • 5 кг мясистых томатов ("сливки" или "бычье сердце").

  • 2 ст. л. соли без горки.

  • 1 ч. л. лимонной кислоты (сохраняет цвет).

  • 3-4 зубчика чеснока (по желанию).

  • свежий базилик или орегано для аромата.

Подготовка томатов

Помидоры хорошо вымойте, удалите плодоножки, разрежьте на четвертинки. Жёсткие сердцевины вырежьте, кожицу не снимайте — она даст густоту.

Измельчение

Измельчите томаты блендером или мясорубкой. Для идеально гладкой текстуры протрите через сито, убрав семена.

Удаление лишнего сока

Перелейте массу в дуршлаг, застеленный марлей. Дайте постоять 2-3 часа. Сок сохраните для супов или напитков.

Добавление специй

В густую массу вмешайте соль, лимонную кислоту, чеснок и свежие травы.

Сушка пасты

  • На солнце: размажьте слоем 0,5 см на пергаменте, накройте марлей, сушите 2-3 дня.

  • В духовке: при 70 °C с приоткрытой дверцей — 6-8 часов.

  • В электросушилке: при 60 °C — 10-12 часов.

Как использовать

  • Основа для пиццы или пасты.

  • Заправка для супов и рагу.

  • Соус к мясу (развести водой и прогреть с травами).

Всего один день — и у вас под рукой натуральная, ароматная паста, которая заменит магазинную и сделает блюда ярче.

