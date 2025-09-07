Одна ложка начинки — и домашний хлеб тает во рту, будто из пекарни
Домашний хлеб всегда пахнет особенным уютом. Но когда в каждом кусочке прячется мягкая рикотта и нежный шпинат, обычная выпечка превращается в маленький гастрономический праздник. Этот рецепт подойдёт даже тем, кто только начинает знакомиться с миром домашнего хлеба: он простой, быстрый и точно порадует результатом.
Почему стоит попробовать
- сочетание сливочной рикотты и зелёного шпината делает вкус ярким, но не перегруженным;
- хлеб получается мягким внутри и с золотистой корочкой снаружи;
- готовится из доступных продуктов, а начинку можно менять на свой вкус.
Ингредиенты
Для теста:
- 15 г свежих дрожжей,
- 1 стакан тёплого молока,
- 1 ст. ложка сахара,
- 1 ст. ложка масла,
- 1,5 стакана пшеничной муки,
- 1,5 стакана цельнозерновой муки,
- масло для смазки,
- 1 желток для покрытия.
Для начинки:
- 2 стакана рикотты,
- 1 стакан отваренного и измельчённого шпината,
- 1 ст. ложка сухой овощной приправы.
Пошаговый процесс
- В миске смешать дрожжи, молоко, сахар и масло.
- Постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто, накрыть и оставить на час.
- Для начинки соединить рикотту, шпинат и приправу.
- Разделить тесто на 10 частей, раскатать, разложить начинку и свернуть рулетиками.
- Переложить заготовки в смазанные формы, смазать желтком и оставить ещё на 40 минут.
- Выпекать около 35 минут при среднем огне, пока корочка не станет золотистой.
Маленькая хитрость
Хлеб вкуснее всего прямо из духовки, но и на следующий день он остаётся мягким. Его можно подать на завтрак с чашкой кофе или как сытный перекус в течение дня.
