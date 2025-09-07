Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бутерброд с ржаным хлебом, сыром и зелёным луком
Бутерброд с ржаным хлебом, сыром и зелёным луком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Одна ложка начинки — и домашний хлеб тает во рту, будто из пекарни

Хлеб с рикоттой и шпинатом: простой рецепт в домашних условиях

Домашний хлеб всегда пахнет особенным уютом. Но когда в каждом кусочке прячется мягкая рикотта и нежный шпинат, обычная выпечка превращается в маленький гастрономический праздник. Этот рецепт подойдёт даже тем, кто только начинает знакомиться с миром домашнего хлеба: он простой, быстрый и точно порадует результатом.

Почему стоит попробовать

  • сочетание сливочной рикотты и зелёного шпината делает вкус ярким, но не перегруженным;
  • хлеб получается мягким внутри и с золотистой корочкой снаружи;
  • готовится из доступных продуктов, а начинку можно менять на свой вкус.

Ингредиенты

Для теста:

  • 15 г свежих дрожжей,
  • 1 стакан тёплого молока,
  • 1 ст. ложка сахара,
  • 1 ст. ложка масла,
  • 1,5 стакана пшеничной муки,
  • 1,5 стакана цельнозерновой муки,
  • масло для смазки,
  • 1 желток для покрытия.

Для начинки:

  1. 2 стакана рикотты,
  2. 1 стакан отваренного и измельчённого шпината,
  3. 1 ст. ложка сухой овощной приправы.

Пошаговый процесс

  1. В миске смешать дрожжи, молоко, сахар и масло.
  2. Постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто, накрыть и оставить на час.
  3. Для начинки соединить рикотту, шпинат и приправу.
  4. Разделить тесто на 10 частей, раскатать, разложить начинку и свернуть рулетиками.
  5. Переложить заготовки в смазанные формы, смазать желтком и оставить ещё на 40 минут.
  6. Выпекать около 35 минут при среднем огне, пока корочка не станет золотистой.

Маленькая хитрость

Хлеб вкуснее всего прямо из духовки, но и на следующий день он остаётся мягким. Его можно подать на завтрак с чашкой кофе или как сытный перекус в течение дня.

