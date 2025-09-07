Одна ложка начинки — и домашний хлеб тает во рту, будто из пекарни

сегодня в 0:37

Жара уходит, а вместе с ней приходит сюрприз: почему сентябрь в Андалусии манит сильнее лета

Андалусия в сентябре раскрывается по-новому: мягкий климат, пустые пляжи и ожившие города делают её лучшим направлением для отдыха.

вчера в 16:24

Три страны за один день: как Базель стирает границы Европы

Базель — уникальный город, где можно за один день увидеть три страны: Германию, Францию и Швейцарию. Откройте для себя секреты этого удивительного места!

вчера в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

вчера в 14:21

Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

Дом Севастьянова в Екатеринбурге — это не просто здание, а часть истории. Узнайте, чем он знаменит и какие тайны скрывает его фасад.

вчера в 13:19

Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Как выживают жители Норильска в условиях полярной ночи и дня? Узнайте о тайнах, испытаниях и уникальном опыте норильчан в бесконечной тьме и свете.

вчера в 12:50

Тайна острова: чем удивляет Бали в осенние месяцы

Осень на Бали — особое время. Погода мягче, туристов меньше, а остров раскрывает свои уникальные стороны, недоступные в высокий сезон.

вчера в 11:49

Индия за чашкой чая: каково оказаться на плантации

Чайные плантации Индии — это не только поля и фабрики. Это атмосфера, где чай становится частью культуры, а путешествие превращается в опыт для всех чувств.

вчера в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Йога-туризм становится всё популярнее. Рассказываем, в какие страны едут за расслаблением, умиротворением и практиками гармонии.

