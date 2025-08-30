Клубничный йогурт: нежность и свежесть, которые покорят даже самых привередливых

Вы когда-нибудь задумывались, как легко приготовить нежный клубничный йогурт в домашних условиях? Этот простой и полезный десерт станет настоящим хитом для всей семьи!

Почему стоит попробовать?

Клубничный йогурт, сделанный в мультиварке, не только порадует вас своим вкусом, но и подарит множество полезных веществ. А свежий клубничный соус добавит ярких ноток и сделает десерт еще более привлекательным для детей.

Ингредиенты

Молоко — 1 л

Натуральный йогурт — 200 мл

Свежая клубника — 300 г

Сахар — 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Перед началом убедитесь, что йогурт комнатной температуры. Если у вас свежее молоко, вскипятите его и дайте остыть до комнатной температуры. Ультрапастеризованное молоко можно использовать без кипячения.

В чашу мультиварки влейте молоко, добавьте йогурт и одну ложку сахара. Тщательно перемешайте. Установите чашу в мультиварку, закройте её и выберите режим с температурой не выше 40°C. Если есть функция "Йогурт", используйте её на 8 часов. В противном случае выберите режим "Подогрев".

Через 8 часов у вас получится густой и вкусный йогурт. Пока йогурт готовится, займитесь клубничным соусом. Промойте и обсушите клубнику, нарежьте её и добавьте сахар. Измельчите до однородности с помощью погружного блендера. Если хотите, оставьте кусочки клубники для текстуры.

Смешайте йогурт и соус в одном стакане или выложите слоями — это не только вкусно, но и красиво! Не смешивайте йогурт с соусом заранее, чтобы избежать брожения. Лучше готовьте свежую порцию каждый раз, когда захотите насладиться этим лакомством.