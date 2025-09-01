Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Домашняя сметана выходит нежнее магазинной — всего 2 ингредиента

Шеф-повар Мэтт Тейлор раскрыл рецепт домашней сметаны из сливок и молока

Сметана — продукт, без которого сложно представить себе русскую кухню. Её можно купить в магазине, но приготовленная дома она получается особенно ароматной и свежей. Американский шеф-повар Мэтт Тейлор на своём канале In The Kitchen With Matt Taylor поделился простым рецептом домашней сметаны, которую сможет сделать каждый.

Секрет приготовления

Для начала понадобится чистая банка.

"Берём чашку жирных сливок, добавляем четверть стакана цельного молока. Лучше всего использовать непастеризованное, но подойдёт и обычное", — заявил шеф-повар Мэтт Тейлор.

К этой смеси он советует добавить ¾ чайной ложки белого уксуса.

"Уксус запускает процесс брожения: сливки и молоко начинают густеть, появляется лёгкая кислинка", — объяснил он.

После этого нужно плотно закрыть банку, встряхнуть (но не слишком сильно, чтобы не отделилось масло), а затем накрыть тканью и оставить при комнатной температуре на сутки.

"Через 24 часа сверху масса станет густой, а внизу — более жидкой. Это нормально. Просто перемешайте до однородности и переложите в удобную ёмкость. Сметана готова", — отметил Мэтт.

Чем домашняя сметана отличается от магазинной

Стоит учитывать, что покупная сметана выглядит плотнее, потому что в неё добавляют загустители. Если хочется, чтобы домашняя получилась гуще, можно использовать желатин:

  • взять 9-12 г порошка,
  • замочить его в воде,
  • слегка подогреть до растворения,
  • ввести в сметану после остывания.

Альтернативный вариант — заменить уксус на лимонный сок (2-2,5 чайные ложки).

Сколько сметаны выходит из молока

Из 9-10 литров молока получается примерно литр сметаны. То есть, из одного литра молока — всего около 100 мл. Но если молоко очень жирное, выход может достигать 150 мл.

Готовый продукт нужно держать в холодильнике. Срок годности — не более недели.

