Забудьте о покупной скумбрии: эта рыба распадается на нежные кусочки и радует семью и гостей

Что может быть лучше, чем ароматная копченая скумбрия, которая тает во рту? При этом готовится она в вашей духовке всего за полчаса, а по вкусу ничуть не уступает магазинной. Секрет этого кулинарного обмана — в волшебном ингредиенте "жидкий дым", который подарит рыбе тот самый, неповторимый запах костра без всякого копчения.

Это блюдо — прекрасный пример того, как современные продукты помогают нам легко повторять сложные классические техники. Жидкий дым, или конденсат натурального дыма, был изобретен в викторианскую эпоху как способ быстрой обработки продуктов. И сегодня он позволяет добиться потрясающего результата с минимальными усилиями. Единственное отличие от настоящей копченой рыбы — в текстуре: мясо не будет упругим и "резиновым", а станет нежным и будет легко разделяться на сочные слои.

Ингредиенты для аппетитного ужина

Для приготовления четырех порций вам понадобятся:

Скумбрия — 2 крупные тушки (общий вес около 1 кг).

Соль — 2 столовые ложки.

Сахар — 2 чайные ложки.

Сухие специи для рыбы — по вашему вкусу.

Перец черный молотый — щепотка или по вкусу.

Жидкий дым — 2 столовые ложки.

Важный совет: от качества главного ингредиента зависит весь успех. Выбирайте плотную, упругую рыбу. При нажатии на тушку пальцем она должна пружинить. Если скумбрия мягкая — скорее всего, она не первой свежести или была разморожена с нарушением технологии.

Пошаговый план действий

Шаг 1: подготовка рыбы

Если вы купили замороженную скумбрию, ни в коем случае не размораживайте ее в воде. Лучше всего заранее переложить ее из морозилки на нижнюю полку холодильника и дать ей медленно оттаять. Это сохранит сочность мяса. Свежую рыбу перед разделкой рекомендуется на 30 минут отправить в морозилку — так ее будет гораздо легче потрошить. Тщательно вымойте и выпотрошите тушки.

Шаг 2: создание маринада

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: соль, сахар, специи для рыбы и черный перец. Будьте внимательны! Если в вашей готовой смеси специй уже есть соль, количество чистой соли нужно уменьшить до одной столовой ложки, иначе есть риск пересолить блюдо.

Шаг 3: натирание

Полученной сухой смесью хорошенько натрите каждую скумбрию со всех сторон, а также изнутри, в брюшке. Это обеспечит равномерное просаливание и насыщенный вкус.

Шаг 4: главный секрет аромата

Подготовленные тушки переложите в рукав для запекания. Теперь полейте их жидким дымом — распределите его равномерно по обеим рыбкам. Плотно завяжите рукав с двух сторон и уложите его на противень. Это необходимо, чтобы весь аромат и сок остались внутри.

Шаг 5: запекание

Разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте противень с рыбой запекаться на 20-25 минут. Точное время зависит от мощности вашей духовки. Затем выключите огонь и оставьте скумбрию еще на 10 минут, не открывая дверцу. За это время она дойдет до идеального состояния. Не переворачивайте рыбу в процессе готовки, иначе нежная кожица может повредиться.

Шаг 6: подача

Достаньте противень, аккуратно разрежьте рукав и дайте рыбе остыть прямо в нем при комнатной температуре. Так она окончательно "дойдет" и наберет вкус. Подавайте, нарезав на порционные кусочки. Такую скумбрию можно хранить в холодильнике несколько дней или даже заморозить в контейнере для более длительного хранения.