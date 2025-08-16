Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Знаете ли вы, что из терпких ягод терна можно создать великолепное домашнее вино? Этот насыщенный напиток удивляет своим сладким вкусом и глубоким красным цветом. Для меня это не просто рецепт — это лучший способ порадовать друзей и близких на праздниках.

Ингредиенты

Терн (ягоды) — 2.5 кг

Вода — 1 л

Сахар — 1.5 кг

Дрожжи — по вкусу

Пошаговая инструкция

Приготовление сахарного сиропа. В кастрюле смешайте сахар и воду, доведите до кипения, убирая пену. Как только пена перестанет образовываться, снимите с огня и дайте остыть. Ягоды тщательно промойте холодной водой, затем положите в кастрюлю и залейте кипятком. Проваривайте на небольшом огне до тех пор, пока кожура не начнет лопаться, после чего снимите с плиты.

Остывшие ягоды поместите в бутыль для брожения. Не забудьте, что она должна быть герметичной! Залейте терн одной третью остывшего сиропа и добавьте дрожжи. Закройте бутыль и оставьте на неделю. Через семь дней добавьте оставшийся сироп и снова закройте.

Когда пузырьки на поверхности исчезнут, а ягоды опустятся на дно, процеживайте вино и переливайте в другую емкость. Дайте напитку настояться еще неделю, затем отфильтруйте и разлейте по бутылкам. Этот рецепт — отличный способ порадовать себя и своих близких. Не бойтесь экспериментировать на кухне.