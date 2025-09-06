Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Колбаса по северному рецепту
Колбаса по северному рецепту
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:11

Сардельки с маслом и молоком — неожиданный секрет нежности и аромата

Домашние сардельки из индейки сохраняют сочность и мягкость при приготовлении

Хотите приготовить сардельки, которые будут не только вкусными, но и нежными? Домашние сардельки — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными и ароматными, а готовятся довольно просто.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 500 г
  • Репчатый лук — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Молоко — 80 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Сухие специи — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Подсолнечное масло (для жарки) — 15 мл

Как приготовить домашние сардельки: пошаговая инструкция

Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте филе индейки небольшими кусочками и поместите в чашу блендера.

Измельчите лук и добавьте к мясу. Вбейте в смесь одно яйцо. Добавьте сливочное масло, молоко, соль, перец и специи по вкусу.

Взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы.

На небольшой кусочек пищевой пленки выложите примерно 1,5 столовой ложки фарша. Заверните фарш в пленку и плотно скрутите концы, формируя сардельки.

Отварите сардельки в подсоленной воде с лавровым листом и перцем около 15 минут. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте сардельки до золотистой корочки.

Готовые сардельки выложите на тарелку и подавайте горячими.

