Сардельки с маслом и молоком — неожиданный секрет нежности и аромата

Хотите приготовить сардельки, которые будут не только вкусными, но и нежными? Домашние сардельки — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными и ароматными, а готовятся довольно просто.

Ингредиенты

Филе индейки — 500 г

Репчатый лук — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 80 г

Лавровый лист — 2 шт.

Черный молотый перец — по вкусу

Сухие специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Подсолнечное масло (для жарки) — 15 мл

Как приготовить домашние сардельки: пошаговая инструкция

Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте филе индейки небольшими кусочками и поместите в чашу блендера.

Измельчите лук и добавьте к мясу. Вбейте в смесь одно яйцо. Добавьте сливочное масло, молоко, соль, перец и специи по вкусу.

Взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы.

На небольшой кусочек пищевой пленки выложите примерно 1,5 столовой ложки фарша. Заверните фарш в пленку и плотно скрутите концы, формируя сардельки.

Отварите сардельки в подсоленной воде с лавровым листом и перцем около 15 минут. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте сардельки до золотистой корочки.

Готовые сардельки выложите на тарелку и подавайте горячими.