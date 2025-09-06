Сардельки с маслом и молоком — неожиданный секрет нежности и аромата
Хотите приготовить сардельки, которые будут не только вкусными, но и нежными? Домашние сардельки — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными и ароматными, а готовятся довольно просто.
Ингредиенты
- Филе индейки — 500 г
- Репчатый лук — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Молоко — 80 г
- Лавровый лист — 2 шт.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Сухие специи — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Подсолнечное масло (для жарки) — 15 мл
Как приготовить домашние сардельки: пошаговая инструкция
Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте филе индейки небольшими кусочками и поместите в чашу блендера.
Измельчите лук и добавьте к мясу. Вбейте в смесь одно яйцо. Добавьте сливочное масло, молоко, соль, перец и специи по вкусу.
Взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы.
На небольшой кусочек пищевой пленки выложите примерно 1,5 столовой ложки фарша. Заверните фарш в пленку и плотно скрутите концы, формируя сардельки.
Отварите сардельки в подсоленной воде с лавровым листом и перцем около 15 минут. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте сардельки до золотистой корочки.
Готовые сардельки выложите на тарелку и подавайте горячими.
