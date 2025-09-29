Универсальный соус для всего: от шашлыка до салата
Сацебели — культовый соус грузинской кухни, который умеет превращать любое блюдо в праздник вкуса. Его густая томатная основа, аромат свежей зелени и пряности создают тот самый узнаваемый акцент, который одинаково хорош и к мясу, и к овощам. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился рецептом, который легко повторить даже на домашней кухне.
Ингредиенты
-
спелые помидоры — 500 г
-
чеснок — 3-4 дольки
-
кинза — 1 пучок
-
петрушка — немного
-
укроп — немного
-
красный болгарский перец — 1 шт.
-
стручковый перец — по вкусу
-
хмели-сунели — по вкусу
-
соль — по вкусу
-
щепотка сахара — по вкусу
Пошаговый рецепт
-
Подготовка томатов. Нарежьте помидоры и проварите их на среднем огне до загустения.
-
Протирание. Получившуюся массу протрите через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян.
-
Основная база. Верните протёртые томаты в кастрюлю.
-
Зелень и овощи. В блендере измельчите чеснок, зелень и болгарский перец (стручковый добавляйте по желанию).
-
Соединение. Добавьте измельчённые ингредиенты к томатам, варите ещё 5-7 минут.
-
Приправы. Введите соль, хмели-сунели и щепотку сахара, регулируя вкус.
-
Охлаждение. Остудите и храните готовый соус в холодильнике до нескольких дней.
Секреты настоящего сацебели
Ключ в качестве томатов: чем они слаще и ароматнее, тем насыщеннее получится вкус. Если используете консервированные помидоры, уменьшите количество сахара, чтобы соус не вышел приторным.
Как подать
Сацебели прекрасно сочетается с мясом на мангале, курицей, овощами-гриль, отварным картофелем и даже просто с лавашом. Его можно использовать как маринад или заправку для тёплых салатов.
Для зимних заготовок горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте — аромат лета сохранится до следующего сезона.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru