Олег Белов Опубликована сегодня в 20:22

Универсальный соус для всего: от шашлыка до салата

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился рецептом классического грузинского соуса сацебели

Сацебели — культовый соус грузинской кухни, который умеет превращать любое блюдо в праздник вкуса. Его густая томатная основа, аромат свежей зелени и пряности создают тот самый узнаваемый акцент, который одинаково хорош и к мясу, и к овощам. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился рецептом, который легко повторить даже на домашней кухне.

Ингредиенты

  • спелые помидоры — 500 г

  • чеснок — 3-4 дольки

  • кинза — 1 пучок

  • петрушка — немного

  • укроп — немного

  • красный болгарский перец — 1 шт.

  • стручковый перец — по вкусу

  • хмели-сунели — по вкусу

  • соль — по вкусу

  • щепотка сахара — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка томатов. Нарежьте помидоры и проварите их на среднем огне до загустения.

  2. Протирание. Получившуюся массу протрите через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян.

  3. Основная база. Верните протёртые томаты в кастрюлю.

  4. Зелень и овощи. В блендере измельчите чеснок, зелень и болгарский перец (стручковый добавляйте по желанию).

  5. Соединение. Добавьте измельчённые ингредиенты к томатам, варите ещё 5-7 минут.

  6. Приправы. Введите соль, хмели-сунели и щепотку сахара, регулируя вкус.

  7. Охлаждение. Остудите и храните готовый соус в холодильнике до нескольких дней.

Секреты настоящего сацебели

Ключ в качестве томатов: чем они слаще и ароматнее, тем насыщеннее получится вкус. Если используете консервированные помидоры, уменьшите количество сахара, чтобы соус не вышел приторным.

Как подать

Сацебели прекрасно сочетается с мясом на мангале, курицей, овощами-гриль, отварным картофелем и даже просто с лавашом. Его можно использовать как маринад или заправку для тёплых салатов.

Для зимних заготовок горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте — аромат лета сохранится до следующего сезона.

