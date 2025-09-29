Универсальный соус для всего: от шашлыка до салата

Сацебели — культовый соус грузинской кухни, который умеет превращать любое блюдо в праздник вкуса. Его густая томатная основа, аромат свежей зелени и пряности создают тот самый узнаваемый акцент, который одинаково хорош и к мясу, и к овощам. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился рецептом, который легко повторить даже на домашней кухне.

Ингредиенты

спелые помидоры — 500 г

чеснок — 3-4 дольки

кинза — 1 пучок

петрушка — немного

укроп — немного

красный болгарский перец — 1 шт.

стручковый перец — по вкусу

хмели-сунели — по вкусу

соль — по вкусу

щепотка сахара — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка томатов. Нарежьте помидоры и проварите их на среднем огне до загустения. Протирание. Получившуюся массу протрите через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Основная база. Верните протёртые томаты в кастрюлю. Зелень и овощи. В блендере измельчите чеснок, зелень и болгарский перец (стручковый добавляйте по желанию). Соединение. Добавьте измельчённые ингредиенты к томатам, варите ещё 5-7 минут. Приправы. Введите соль, хмели-сунели и щепотку сахара, регулируя вкус. Охлаждение. Остудите и храните готовый соус в холодильнике до нескольких дней.

Секреты настоящего сацебели

Ключ в качестве томатов: чем они слаще и ароматнее, тем насыщеннее получится вкус. Если используете консервированные помидоры, уменьшите количество сахара, чтобы соус не вышел приторным.

Как подать

Сацебели прекрасно сочетается с мясом на мангале, курицей, овощами-гриль, отварным картофелем и даже просто с лавашом. Его можно использовать как маринад или заправку для тёплых салатов.

Для зимних заготовок горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте — аромат лета сохранится до следующего сезона.