Малиновый секрет монахов: древний рецепт, который работает сегодня

Представьте: за окном мороз, а в бокале — ароматное малиновое вино, напоминающее о тёплых днях. Этот напиток не только согреет, но и удивит гостей своим насыщенным вкусом.

Секреты идеального малинового вина

Малину не моем — на её поверхности содержатся природные дрожжи, которые запустят брожение. Ягоды перебираем, толчём и отжимаем сок через марлю.

Смешиваем сок с водой (2,6 л) и половиной сахара (1,2 кг). Переливаем в бутыль, заполняя её на 3/4, и устанавливаем водяной затвор.

Через 6-7 дней добавляем оставшийся сахар. Брожение длится около месяца при комнатной температуре.

После брожения вино аккуратно сливаем с осадка и оставляем на 20 дней для "тихого брожения" в полностью заполненной таре. Затем разливаем по бутылкам — и можно дегустировать.

Итог: вино, которое запомнится

Готовый напиток получается нежно-малинового цвета с ярким вкусом. Идеально для зимних вечеров или дружеских посиделок.