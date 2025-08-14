Ветчина без химии: почему магазинная колбаса проигрывает домашней уже на первом кусочке

Хотите заменить магазинную колбасу на что-то более натуральное? Попробуйте домашнюю ветчину из свиного окорока — она сочная, ароматная и идеально подходит для бутербродов, салатов и закусок.

Ингредиенты

Свиной окорок — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 70 г

Лавровый лист — 2 шт.

Душистый перец — 5 горошин

Гвоздика — 2 шт.

Острый перец (по желанию) — 1 стручок

Пошаговый рецепт

Вскипятите воду с солью и специями, затем остудите и процедите. Хорошо промойте свиной окорок. Наберите рассол в шприц и равномерно распределите его внутри мяса. Затем полностью погрузите окорок в оставшийся рассол, прижмите грузом и уберите в холодильник на 3 дня, периодически переворачивая.

После маринования заверните мясо в пищевую плёнку, перевяжите шпагатом и варите в воде при 80-85°C, пока внутренняя температура не достигнет 77°C (примерно 2-2,5 часа). Готовую ветчину быстро охладите в ледяной воде, затем уберите в холодильник на несколько часов.

Совет: главное — не перегревать воду, иначе мясо получится сухим. Если держать правильную температуру, ветчина выйдет нежной и сочной.