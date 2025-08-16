Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самогонный аппарат
Самогонный аппарат
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:40

Опасный эксперимент: что будет, если не слить первые 100 мл сливового самогона

Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров

Хотите удивить гостей необычным напитком? Попробуйте приготовить сливовый самогон — пряный, с лёгкой терпкостью и пикантным послевкусием. Это идеальный вариант для праздничного стола, а сделать его проще, чем кажется!

Что понадобится

  • Сливы — 3 кг (спелые, ароматные, без повреждений)
  • Сахар — 400 г
  • Свежие дрожжи — 80 г (можно заменить сухими или винными)
  • Вода — 4 л

Как приготовить

Удалите косточки, но не мойте плоды — естественные бактерии на кожице ускорят брожение. Разомните сливы в пюре (толкушкой или блендером) и переложите в стеклянную ёмкость. Пластик и металл не подойдут: они могут вступить в реакцию с брагой.

Добавьте сахар. Разведите дрожжи в тёплой воде (не выше 40°C) с ложкой сахара, дождитесь пены. Влейте смесь в банку со сливами, хорошо перемешайте. Наденьте на горлышко перчатку с проколом и поставьте банку в тёмное место при температуре 20-28°C. Когда перчатка надуется — брожение началось. Оно займёт 10-20 дней (в нашем случае — 12). Опустившаяся перчатка сигнализирует: брага готова к перегонке.

Процедите брагу и залейте в самогонный аппарат. Нагревайте, не превышая 80°C. При 70°C включите охлаждение. Собранный дистиллят будет крепким, но с резким запахом — для мягкости нужна вторая перегонка.

Разведите самогон водой до 20% крепости (на 1 л — 500 мл воды). Перегоните повторно, первые и последние 100 мл слейте — они содержат вредные примеси. Готовый напиток разлейте по бутылкам и дайте "отдохнуть" 2-3 дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Узнайте, как легко приготовить аппетитный куриный рулет с сыром! Этот простой рецепт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Как приготовить куриные голени с рисом в духовке — пошаговый рецепт сегодня в 9:19

Нежность куриных голеней и хрустящий рис: идеальный баланс для вашего стола

Как приготовить идеальные куриные голени с рисом? Секрет — в цитрусово-соевом маринаде и правильном запекании. Просто, вкусно, пальчики оближешь!

Читать полностью » Как замариновать зубатку для запекания: пропорции лимонного сока и соевого соуса сегодня в 8:26

Почему этот рецепт рыбы не оставит равнодушным даже гурмана

Узнайте, как легко и быстро приготовить стейк зубатки в духовке. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Блюдо из минтая с молочным соусом и сыром: рецепт для духовки сегодня в 8:11

Почему этот рецепт минтая с сыром обожают даже те, кто не любит рыбу

Минтай с сыром в духовке — простое, но эффектное блюдо! Нежная рыба в молочном соусе под хрустящей сырной корочкой покорит всех. Готовится легко, съедается мгновенно!

Читать полностью » Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту сегодня в 7:22

Почему мороженое из супермаркета никогда не сравнится с этим рецептом

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежное мороженое из сливок и молока в домашних условиях. Этот десерт станет любимым для всей семьи!

Читать полностью » Как приготовить солянку с копченостями: пошаговый рецепт от кулинаров сегодня в 7:03

Суп, который объединяет: солянка с копченостями как символ домашнего уюта

Узнайте, как приготовить ароматную солянку с копченостями, которая станет настоящим праздником для вашей семьи и гостей. Этот наваристый суп порадует всех своим насыщенным вкусом!

Читать полностью » Как приготовить салат с крабовыми палочками, фасолью и сыром: пошаговая инструкция сегодня в 6:56

Дешёвые ингредиенты, вкус дорогого ресторана: как это возможно

Яркий салат с крабовыми палочками и фасолью — просто, вкусно и эффектно! Идеальный вариант для праздника или ужина после работы. Готовится за полчаса!

Читать полностью » Рецепт говядины Веллингтон: как сделать праздничное блюдо дома сегодня в 6:15

Мясо, которое заставит гостей аплодировать: история одного кулинарного шедевра

Хотите приготовить блюдо, которое впечатлит даже самых взыскательных гостей? Говядина Веллингтон — сочное мясо в хрустящем тесте с грибной начинкой. Рецепт внутри!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Спайк Ли сообщил о планах снять фильм с Тимоти Шаламе через несколько лет
Туризм

Чарынский каньон и древние города Казахстана — лучшие направления весной
Авто и мото

Не доверяйте маркетинговым заявкам: заправка АИ-92 может вызвать серьезные проблемы с двигателем
Садоводство

Удвойте урожай: как капуста и сельдерей работают вместе для защиты и роста
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
Садоводство

Эксперты советуют не использовать инсектициды на цветущих растениях для защиты пчёл и бабочек
ДФО

Топ-5 направлений для осеннего отдыха: цены, погода, впечатления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru