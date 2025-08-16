Опасный эксперимент: что будет, если не слить первые 100 мл сливового самогона

Хотите удивить гостей необычным напитком? Попробуйте приготовить сливовый самогон — пряный, с лёгкой терпкостью и пикантным послевкусием. Это идеальный вариант для праздничного стола, а сделать его проще, чем кажется!

Что понадобится

Сливы — 3 кг (спелые, ароматные, без повреждений)

Сахар — 400 г

Свежие дрожжи — 80 г (можно заменить сухими или винными)

Вода — 4 л

Как приготовить

Удалите косточки, но не мойте плоды — естественные бактерии на кожице ускорят брожение. Разомните сливы в пюре (толкушкой или блендером) и переложите в стеклянную ёмкость. Пластик и металл не подойдут: они могут вступить в реакцию с брагой.

Добавьте сахар. Разведите дрожжи в тёплой воде (не выше 40°C) с ложкой сахара, дождитесь пены. Влейте смесь в банку со сливами, хорошо перемешайте. Наденьте на горлышко перчатку с проколом и поставьте банку в тёмное место при температуре 20-28°C. Когда перчатка надуется — брожение началось. Оно займёт 10-20 дней (в нашем случае — 12). Опустившаяся перчатка сигнализирует: брага готова к перегонке.

Процедите брагу и залейте в самогонный аппарат. Нагревайте, не превышая 80°C. При 70°C включите охлаждение. Собранный дистиллят будет крепким, но с резким запахом — для мягкости нужна вторая перегонка.

Разведите самогон водой до 20% крепости (на 1 л — 500 мл воды). Перегоните повторно, первые и последние 100 мл слейте — они содержат вредные примеси. Готовый напиток разлейте по бутылкам и дайте "отдохнуть" 2-3 дня.