Пицца на сковороде
Пицца на сковороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:02

Забудьте про бутерброды: пицца, которая меняет обеденный ритуал навсегда

Домашняя пицца с колбасой и сыром получается ароматной

Представьте себе: вместо скучного бутерброда на обед — ароматная, хрустящая пицца, приготовленная своими руками прямо в духовке. С колбасой, сыром и простыми ингредиентами из холодильника. Звучит заманчиво? Тогда давайте разберёмся, как сделать классическую домашнюю пиццу шаг за шагом. Этот рецепт подойдёт даже новичкам, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты: что понадобится

Для теста вам нужны самые базовые продукты. Всё это можно найти в любом магазине или даже дома. Вот список:

  • Пшеничная мука высшего сорта: 200 г
  • Вода: 125 мл (лучше тёплая, около 37-40°C)
  • Сухие дрожжи: 1 ч. л.
  • Сахар: 1 ч. л.
  • Соль: 1 ч. л.
  • Растительное масло (или оливковое): 1 ст. л.

Для начинки — тоже ничего экзотического, всё стандартно и вкусно:

  • Варёная колбаса: 200 г
  • Твёрдый сыр: 200 г
  • Репчатый лук (средний): 1 шт.
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Помидор (средний): 1 шт.
  • Маслины: 10 шт.

Пошаговый рецепт

Начнём с самого главного — теста. Оно должно быть воздушным и нежным, чтобы пицца не вышла жёсткой. Сначала подготовьте все ингредиенты. Муку обязательно просейте — так она насытится кислородом, и тесто лучше поднимется. Вместо оливкового масла подойдёт любое рафинированное, если оливкового нет под рукой.

Теперь активируем дрожжи. В тёплой воде растворите сахар и дрожжи, перемешайте до полного растворения. Проверить температуру просто: капните воду на запястье — если не холодно и не горячо, значит, идеально. Если вода слишком прохладная, дрожжи будут работать медленно; если горячая — погибнут, и тесто не поднимется. Добавьте 2 ст. л. муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Если на поверхности появилась пышная шапочка, дрожжи готовы — продолжаем. Если нет, замените их.

Далее возьмите глубокую миску. Пересыпьте половину муки, добавьте соль и перемешайте. Сделайте углубление в центре. Влейте масло и разведённые дрожжи, добавляя муку постепенно — свойства муки у разных производителей отличаются, так что контролируйте консистенцию. Когда смесь станет густой, месите руками. Тесто должно быть мягким, не липнуть к пальцам. Смажьте миску маслом, положите тесто, накройте салфеткой и оставьте в тепле на 1-1,5 часа — оно увеличится в объёме.

Пока тесто подходит, займёмся начинкой. Выберите сыр, который хорошо плавится — любой твёрдый подойдёт. Колбасу берите любимую, а лук лучше красный: он слаще и не такой резкий. Нарежьте колбасу соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. Помидор помойте, удалите плодоножку и нарежьте тонкими дольками. Маслины — колечками, без хвостиков, чтобы пицца выглядела аккуратно.

Лук очистите, нарежьте полукольцами и слегка обжарьте на сковороде с маслом 3 минуты — он должен быть припущенным, но не мягким. Остудите его. Теперь тесто готово: разомните в круглый пласт на пергаменте, оставив края потолще для бортика. Из этого количества выйдет одна большая или две маленькие пиццы (диаметром около 20 см).

Разделите начинку на порции. Сначала равномерно распределите половину сыра, затем лук. Сверху — колбасу, потом помидор. Присыпьте оставшимся сыром и разложите маслины. Последовательность слоёв можно менять по вкусу — экспериментируйте!

За полчаса до готовности разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте пиццу 15-20 минут на средней полке в режиме "верх-низ". Готовность проверьте: тесто должно подняться и зарумяниться, не "гулять" при нажатии. Время зависит от вашей духовки, так что следите внимательно. Повторите с второй пиццей, если делаете две.

Этот рецепт — отличный способ насладиться домашней едой без лишних усилий. Попробуйте, и вы поймёте, почему пицца так популярна по всему миру. Приятного аппетита!

