Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пита с начинкой из овощей и сыра
Пита с начинкой из овощей и сыра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Сухое молоко в тесто — и лепёшки становятся нежнее сливочного масла

Как приготовить мягкую питу дома в аэрофритюрнице — советы поваров

В Египте свежая пита всегда была частью повседневной жизни: её можно купить на каждом углу, будь то супермаркет или крошечная пекарня. Разломить тёплый хлеб, положить внутрь фету с оливками и дождаться, пока сыр слегка расплавится, — это простое удовольствие, знакомое каждому.

Но пандемия изменила привычки: привычные покупки пришлось заменить домашними экспериментами. Сначала — духовка, потом аэрофритюрница, и именно она стала главным помощником. Получившийся вариант оказался удивительным: мягкий, словно воздушный шар, но в то же время плотный, чтобы выдержать начинку из таамии (египетского фалафеля), соуса тахини и солёных огурцов.

Почему аэрофритюрница лучше духовки

Аэрофритюрница работает по принципу конвекции: горячий воздух быстро и равномерно обволакивает тесто. Для питы это особенно важно — высокая температура создаёт пар внутри лепёшки, и она надувается, образуя тот самый воздушный карман.

У духовки есть свои плюсы, но скорость и стабильность аэрофритюрницы выигрывают: прибор разогревается за считанные минуты и держит температуру точнее, чем многие большие печи.

Секреты теста

Основой остаются дрожжи, которые нужно "разбудить" в тёплом молоке с мёдом. В этом рецепте используется и сухое молоко — оно придаёт мягкость и нежность, а также помогает лепёшкам зарумяниться.

Замешивать тесто лучше в миксере: минимум десять минут, чтобы образовалась клейковина. Именно она позволяет тесту держать форму и красиво подниматься.

Формовка и выпечка

Самый удобный способ — раскатать пласт теста до 6 мм и вырезать кружки формой для печенья. Так они будут одинаковыми и поднимутся равномерно. Перед выпечкой заготовки стоит немного "отдохнуть" — тогда тесто не стянется и не деформируется.

Размер лепёшек легко подстроить под свою аэрофритюрницу: маленькие — для закусок, большие — для полноценного ужина. После выпечки питу лучше сразу накрыть полотенцем — так она останется мягкой.

Ингредиенты

  • 240 мл тёплого молока
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. сахара или мёда
  • 3 стакана муки
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 ст. л. сухого молока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 30-60 мл тёплой воды

Приготовление

  1. Соединить молоко, дрожжи и мёд. Дать настояться 5 минут.
  2. В миске смешать муку, соль и сухое молоко, влить жидкость и замесить тесто.
  3. Добавлять воду по ложке, пока оно не станет мягким.
  4. Оставить под полотенцем на 30-40 минут.
  5. Раскатать пласт, вырезать кружки, дать постоять ещё 10 минут.
  6. Выпекать в аэрофритюрнице при 175 °C около 5 минут.

Хранение

Свежую питу можно держать при комнатной температуре до двух дней или в холодильнике — до пяти. Заморозка тоже возможна: лепёшки легко разогреть прямо из морозилки во фритюрнице или в духовке.

Домашняя пита — это не только вкусное дополнение к трапезе, но и способ добавить на кухню немного уюта. С аэрофритюрницей она готовится быстро, а результат неизменно радует.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Алена Сычевская: овощи и фрукты нельзя хранить вместе в холодильнике вчера в 19:37

Один банан против целой грядки: как фрукты тайно убивают овощи в холодильнике

Эксперт рассказала, как правильно хранить овощи, фрукты, мясо и зелень в холодильнике, чтобы продукты оставались свежими и безопасными дольше.

Читать полностью » Врач-косметолог Екатерина Пащенко назвала ягоды, рыбу и орехи продуктами, замедляющими старение кожи вчера в 19:36

Красота начинается с тарелки: продукты, которые делают кожу моложе

Врач назвала продукты, которые делают кожу сияющей и упругой. Антиоксиданты, омега-3 и витамин С помогают замедлить старение и улучшить цвет лица.

Читать полностью » Диетолог Висо предупредил о риске сладких хлопьев и печенья на завтрак вчера в 19:01

"Правильные" хлопья хуже фастфуда: неожиданный вывод о завтраке

Многие популярные завтраки кажутся безобидными, но врач предупреждает: они запускают цепочку проблем со здоровьем. Что же лучше съесть утром?

Читать полностью » Учёные: чеснок и перец сделали кимчи острым и продлили срок хранения вчера в 18:19

Если забыть о перце — кимчи потеряет душу: главная ошибка в рецепте

У Кореи есть собственный гастрономический символ — кимчи. Чем он уникален и как приготовить дома?

Читать полностью » Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C вчера в 17:12

Одно повреждённое яблоко — и вся корзина пропала: как избежать беды

Узнайте, какие сорта яблок лучше всего подходят для хранения и какие хитрости помогут сохранить урожай сочным и свежим до самой весны.

Читать полностью » Домашний рулет из слоёного теста с творожной начинкой и орехами готовится без дрожжей вчера в 16:12

Одна ошибка — и рулет расплывётся: секрет, который спасёт штрудель

Сочный фруктовый рулет с нежным творогом и ароматной ванилью готовится быстро и просто. Узнайте секреты идеальной выпечки для уютного вечера.

Читать полностью » Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке вчера в 15:23

Забытый трюк превращает бекон в идеальное украшение завтрака: как легко его приготовить

Хрустящий бекон без брызг масла и горы грязной посуды? Секретный метод поможет быстро накормить большую компанию и сохранить чистоту кухни.

Читать полностью » Чизкейк на основе творога содержит больше белка и меньше калорий, чем классический вчера в 14:41

Белковая бомба под видом десерта: чем творожный чизкейк удивит организм

Нежный торт-чизкейк с творожным сыром покоряет лёгкостью и вкусом. Этот десерт подойдёт и для повседневного меню, и для особых случаев.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Анализ почвы позволяет снизить расходы на удобрения и повысить урожайность
Культура и шоу-бизнес

Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес снимутся в фильме Роберта Земекиса "Последняя миссис Пэриш"
Спорт и фитнес

Тренер Чарльз Поликуин популяризировал German Volume Training в Северной Америке в 1990-х
Садоводство

Убедитесь, как фацелия меняет урожайность: секреты успешных дачников
Садоводство

В Пермском крае рекомендовали биопрепараты и укрывной материал для капусты, моркови и томатов
Еда

Кулинарный эксперт поделился рецептом запекания утки с айвой в духовке для сочного мяса
Красота и здоровье

Кардиолог Каролина Май назвала главные болезни поколения зумеров
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева объяснила, почему появляется пивной живот
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet