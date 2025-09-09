Сухое молоко в тесто — и лепёшки становятся нежнее сливочного масла

В Египте свежая пита всегда была частью повседневной жизни: её можно купить на каждом углу, будь то супермаркет или крошечная пекарня. Разломить тёплый хлеб, положить внутрь фету с оливками и дождаться, пока сыр слегка расплавится, — это простое удовольствие, знакомое каждому.

Но пандемия изменила привычки: привычные покупки пришлось заменить домашними экспериментами. Сначала — духовка, потом аэрофритюрница, и именно она стала главным помощником. Получившийся вариант оказался удивительным: мягкий, словно воздушный шар, но в то же время плотный, чтобы выдержать начинку из таамии (египетского фалафеля), соуса тахини и солёных огурцов.

Почему аэрофритюрница лучше духовки

Аэрофритюрница работает по принципу конвекции: горячий воздух быстро и равномерно обволакивает тесто. Для питы это особенно важно — высокая температура создаёт пар внутри лепёшки, и она надувается, образуя тот самый воздушный карман.

У духовки есть свои плюсы, но скорость и стабильность аэрофритюрницы выигрывают: прибор разогревается за считанные минуты и держит температуру точнее, чем многие большие печи.

Секреты теста

Основой остаются дрожжи, которые нужно "разбудить" в тёплом молоке с мёдом. В этом рецепте используется и сухое молоко — оно придаёт мягкость и нежность, а также помогает лепёшкам зарумяниться.

Замешивать тесто лучше в миксере: минимум десять минут, чтобы образовалась клейковина. Именно она позволяет тесту держать форму и красиво подниматься.

Формовка и выпечка

Самый удобный способ — раскатать пласт теста до 6 мм и вырезать кружки формой для печенья. Так они будут одинаковыми и поднимутся равномерно. Перед выпечкой заготовки стоит немного "отдохнуть" — тогда тесто не стянется и не деформируется.

Размер лепёшек легко подстроить под свою аэрофритюрницу: маленькие — для закусок, большие — для полноценного ужина. После выпечки питу лучше сразу накрыть полотенцем — так она останется мягкой.

Ингредиенты

240 мл тёплого молока

1 ч. л. сухих дрожжей

1 ч. л. сахара или мёда

3 стакана муки

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. сухого молока

1 ст. л. оливкового масла

30-60 мл тёплой воды

Приготовление

Соединить молоко, дрожжи и мёд. Дать настояться 5 минут. В миске смешать муку, соль и сухое молоко, влить жидкость и замесить тесто. Добавлять воду по ложке, пока оно не станет мягким. Оставить под полотенцем на 30-40 минут. Раскатать пласт, вырезать кружки, дать постоять ещё 10 минут. Выпекать в аэрофритюрнице при 175 °C около 5 минут.

Хранение

Свежую питу можно держать при комнатной температуре до двух дней или в холодильнике — до пяти. Заморозка тоже возможна: лепёшки легко разогреть прямо из морозилки во фритюрнице или в духовке.

Домашняя пита — это не только вкусное дополнение к трапезе, но и способ добавить на кухню немного уюта. С аэрофритюрницей она готовится быстро, а результат неизменно радует.