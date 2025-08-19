Хозяйки в восторге: консервированные помидоры по этому рецепту не разваливаются и остаются целыми
Открыть банку консервированных помидоров и ощутить вкус, будто они только что с грядки, — именно за это хозяйки так любят проверенные временем рецепты. Один из таких способов заготовки вот уже десять лет сохраняет свежесть и аромат лета, позволяя наслаждаться овощами в холодное время года.
Что понадобится
Для приготовления этого рецепта не нужны экзотические продукты — всё просто и доступно:
- 2,3 кг помидоров
- 6-7 зубчиков чеснока (примерно по 2 на банку)
- по пучку укропа и петрушки
- 400-450 г репчатого лука
- перец горошком
- кипяток
- 2 ч. л. соли (18 г)
- 2,5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. рафинированного масла
- 25 мл 9% уксуса (на стакан воды)
Пошаговый процесс
Подготовка овощей
Помидоры нужно вымыть и нарезать четвертинками. Чеснок разделить на дольки и порезать ломтиками. Зелень — мелко покрошить, лук — нарезать кольцами. Банки и крышки простерилизовать.
Наполнение банок
На дно кладут чеснок и несколько горошин перца. Затем — зелень, помидоры и слой лука. Снова чеснок, зелень и овощи. Таким образом банки заполняются слоями.
Заливка кипятком
После раскладки ингредиентов банки заливают кипятком и оставляют на 15 минут, чтобы овощи хорошо прогрелись.
Приготовление маринада
Воду сливают обратно в кастрюлю, добавляют соль, сахар и масло. Всё это доводят до кипения.
Финальный штрих
Перед окончательной заливкой в каждую банку вливают уксус, затем снова кипящий маринад. Банки закатывают, переворачивают и укутывают одеялом до полного остывания.
Такие заготовки можно хранить при комнатной температуре до года. А зимой они станут отличным дополнением к любому блюду: ароматные, сочные и по вкусу почти как свежие.
