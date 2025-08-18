Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье
Хотите печенье, которое тает во рту, пахнет домашним уютом и готовится за считанные минуты? Попробуйте этот рецепт — хрустящее снаружи, мягкое внутри овсяное лакомство без искусственных добавок.
Почему стоит испечь именно это печенье?
- Натуральные ингредиенты — никаких усилителей вкуса.
- Быстрое приготовление — всего 40 минут от начала до готовности.
- Идеальная текстура — хрустящая корочка и нежная серединка.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья (125 г)
- Пшеничная мука (100 г + немного для подпыла)
- Яйцо (1 шт.)
- Сахар (50 г)
- Подсолнечное масло (2 ст. л.)
- Сода (0,5 ч. л.)
- Лимонный сок (0,5 ч. л.)
- Соль (по вкусу)
Пошаговый рецепт
Выберите овсяные хлопья с минимальной обработкой (те, что варятся дольше) — в них больше пользы. Измельчите их в блендере до нужной консистенции: можно в муку, а можно оставить крупинки для текстуры.
В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, взбейте до однородности. Влейте подсолнечное масло и введите соду, погашенную лимонным соком. Добавьте овсяные хлопья, перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет вязким, но не липнущим к рукам.
Разделите тесто на 8 частей, скатайте шарики, слегка приплюсните и выложите на противень с пекарской бумагой. Готовьте при 180°C около 30 минут, пока печенье не подрумянится снизу.
