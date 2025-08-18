Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
печенье
печенье
© flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:44

Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье

Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов

Хотите печенье, которое тает во рту, пахнет домашним уютом и готовится за считанные минуты? Попробуйте этот рецепт — хрустящее снаружи, мягкое внутри овсяное лакомство без искусственных добавок.

Почему стоит испечь именно это печенье?

  • Натуральные ингредиенты — никаких усилителей вкуса.
  • Быстрое приготовление — всего 40 минут от начала до готовности.
  • Идеальная текстура — хрустящая корочка и нежная серединка.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья (125 г)
  • Пшеничная мука (100 г + немного для подпыла)
  • Яйцо (1 шт.)
  • Сахар (50 г)
  • Подсолнечное масло (2 ст. л.)
  • Сода (0,5 ч. л.)
  • Лимонный сок (0,5 ч. л.)
  • Соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Выберите овсяные хлопья с минимальной обработкой (те, что варятся дольше) — в них больше пользы. Измельчите их в блендере до нужной консистенции: можно в муку, а можно оставить крупинки для текстуры.

В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, взбейте до однородности. Влейте подсолнечное масло и введите соду, погашенную лимонным соком. Добавьте овсяные хлопья, перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет вязким, но не липнущим к рукам.

Разделите тесто на 8 частей, скатайте шарики, слегка приплюсните и выложите на противень с пекарской бумагой. Готовьте при 180°C около 30 минут, пока печенье не подрумянится снизу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как испечь шоколадный торт с вишней: пошаговая инструкция для начинающих сегодня в 2:53

Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Шоколадный торт с вишней и сметанным кремом — идеальный баланс сладости и кислинки. Воздушный бисквит, нежный крем и сочная вишня сделают ваш десерт незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить рыбный торт Наполеон: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 2:41

Сладкие десерты в прошлом: рыбный торт, который изменит ваши представления о закусках

Необычный рыбный торт "Наполеон" — солёная альтернатива десерту! Простые ингредиенты, эффектная подача и насыщенный вкус. Попробуйте удивить гостей!

Читать полностью » Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром сегодня в 2:27

Виноград с сыром удивит гостей — необычное сочетание, которое работает безотказно

Лето раскрывает неожиданные гастрономические дуэты. Сочетания фруктов и сыра удивляют свежестью и насыщенностью вкусов — от арбуза с фетой до инжира с бри.

Читать полностью » Ошибки при приготовлении пиццы: рекомендации от шеф-поваров сегодня в 1:50

Секреты идеального теста: как сэкономить время и деньги на пицце

Узнайте, как легко и быстро приготовить тонкую пиццу, как в пиццерии! Этот простой рецепт с пошаговыми инструкциями станет вашим любимым.

Читать полностью » Как приготовить мясо с грибами: советы по технологии и ингредиентам сегодня в 1:38

Секрет идеального мяса с грибами: почему этот рецепт собирает восторженные отзывы

Сочная свинина с грибами и кинзой — простое, но эффектное блюдо для любого повода. Узнайте, как приготовить его за 45 минут и удивить близких насыщенным вкусом!

Читать полностью » Кэти Тейлор из больницы Грейди: замените майонез на хумус или горчицу в сэндвиче сегодня в 1:26

Ломтик этого овоща меняет вкус сэндвича до неузнаваемости

Овощи, цельнозерновой хлеб, нежирный белок и лёгкий соус — всего четыре шага, чтобы превратить привычный сэндвич в полезное и питательное блюдо.

Читать полностью » Дрожжевой пирог Цветок: рецепт от кондитера сегодня в 0:47

Почему хозяйки скрывают этот рецепт? Пирог, который съедают первым

Узнайте, как легко и быстро приготовить пышный пирог Цветок из дрожжевого теста, который станет украшением любого стола. Простой рецепт для начинающих!

Читать полностью » Джейми Оливер назвал пошаговый способ приготовления идеального картофеля фри сегодня в 0:37

Картофель фри получается идеально хрустящим — секрет кроется в подготовке

Джейми Оливер раскрыл свой секрет идеального картофеля фри: пошаговый рецепт с неожиданными приёмами для хрустящей корочки и нежной серединки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног
Авто и мото

Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей
Питомцы

Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%
Еда

Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как новичкам и опытным спортсменам выполнять жим швунг
Авто и мото

В Чехии сохранился единственный экземпляр спортивного автомобиля Jawa 750 1935 года
Дом

Домашние методы удаления свежих и застарелых пятен шоколада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru