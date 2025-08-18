Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье

Хотите печенье, которое тает во рту, пахнет домашним уютом и готовится за считанные минуты? Попробуйте этот рецепт — хрустящее снаружи, мягкое внутри овсяное лакомство без искусственных добавок.

Почему стоит испечь именно это печенье?

Натуральные ингредиенты — никаких усилителей вкуса.

Быстрое приготовление — всего 40 минут от начала до готовности.

Идеальная текстура — хрустящая корочка и нежная серединка.

Ингредиенты

Овсяные хлопья (125 г)

Пшеничная мука (100 г + немного для подпыла)

Яйцо (1 шт.)

Сахар (50 г)

Подсолнечное масло (2 ст. л.)

Сода (0,5 ч. л.)

Лимонный сок (0,5 ч. л.)

Соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Выберите овсяные хлопья с минимальной обработкой (те, что варятся дольше) — в них больше пользы. Измельчите их в блендере до нужной консистенции: можно в муку, а можно оставить крупинки для текстуры.

В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль, взбейте до однородности. Влейте подсолнечное масло и введите соду, погашенную лимонным соком. Добавьте овсяные хлопья, перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет вязким, но не липнущим к рукам.

Разделите тесто на 8 частей, скатайте шарики, слегка приплюсните и выложите на противень с пекарской бумагой. Готовьте при 180°C около 30 минут, пока печенье не подрумянится снизу.