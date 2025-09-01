Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чебуреки с мясным фаршем
Чебуреки с мясным фаршем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:01

Домашние мясные чебуреки: секрет хрустящей корочки и сочной начинки раскрыт

Как приготовить чебуреки с мясом и луком на заварном тесте в домашних условиях

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как приготовить дома чебуреки, которые будут не хуже тех, что продают в любимой чебуречной? Хрустящая корочка снаружи и сочная мясная начинка внутри — именно это делает их такими популярными и любимыми. На самом деле, приготовить такие чебуреки в домашних условиях вполне возможно, если знать несколько простых правил и нюансов.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 350 г
  • Вода (кипяток) — 1 стакан (около 240 мл)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Соль — 2 г (примерно 0,5 ч. л.)

Для начинки:

  • Свинина — 150 г
  • Говядина — 150 г
  • Репчатый лук — 2 средние головки
  • Соль — 0,4 ч. л.
  • Молотый чёрный перец — 2 г (примерно 0,5 ч. л.)
  • Растительное масло для жарки — по необходимости

Пошаговый рецепт

Главный залог сочности чебуреков — правильно подобранный фарш. Рекомендуется использовать смесь свинины и говядины — это сочетание придаёт мясу насыщенный вкус и сочность. Если есть возможность, лучше приготовить фарш самостоятельно, прокрутив мясо вместе с репчатым луком — это сделает начинку более однородной и ароматной. Добавьте в фарш 0,4 чайной ложки соли и 2 грамма молотого чёрного перца, тщательно перемешайте.

Когда тесто "отдохнуло", разделите его на несколько равных частей — из этого количества получится примерно шесть чебуреков. Каждый кусочек раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину лепёшки выложите начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края, придавливая их вилкой. Это не только придаст чебуреку аккуратный вид, но и предотвратит вытекание сока во время жарки.

Для жарки используйте сковороду с достаточным количеством растительного масла — чебуреки должны погружаться в масло примерно на треть. Разогрейте масло до сильного жара и обжаривайте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны. Этого времени достаточно, чтобы мясо внутри полностью прожарилось, а корочка стала золотистой и хрустящей.

Готовые чебуреки выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими — так они особенно вкусны!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить мясо по-французски сегодня в 10:09

Мясо по-французски с сыром и помидорами: рецепт из доступных продуктов за 50 минут

Как быстро и вкусно приготовить мясо по-французски с сыром и помидорами — идеальное блюдо для будней и праздников с простыми ингредиентами.

Читать полностью » Ингредиенты и технология приготовления солянки с грибами и капустой для зимних заготовок сегодня в 9:04

От простой заготовки к кулинарному шедевру: солянка, которой позавидуют все

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную солянку с грибами и капустой в банки на зиму — универсальную заготовку, которая спасет вас от хлопот зимой.

Читать полностью » Как приготовить рассыпчатый рис с говяжьей подливкой и овощами сегодня в 9:02

Экономный рецепт: как подливка с говядиной на рисе сэкономит бюджет и нервы

Узнайте простой рецепт сытного риса с говяжьей подливкой и овощами — ароматное блюдо для семьи, полное вкуса и уюта.

Читать полностью » Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока сегодня в 8:09

Омлет, который меняет представление о завтраке: секреты пышности и вкуса

Узнайте, как приготовить пышный омлет на сковороде — простой и вкусный завтрак, который зарядит энергией и порадует всю семью.

Читать полностью » Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле сегодня в 8:06

Легко и сытно: как фаршированный перец спасает вечер после тяжелого дня

Узнайте, как приготовить классический фаршированный перец в кастрюле — яркое и сытное блюдо, которое легко готовить и можно заморозить про запас.

Читать полностью » Как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде сегодня в 7:10

Цветная капуста в кляре: идеальный гарнир и закуска для семейного ужина за 20 минут

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить цветную капусту в хрустящем кляре на сковороде. Простой рецепт с пошаговыми советами и идеальными сочетаниями вкусов.

Читать полностью » Как приготовить овощное рагу с баклажанами и кабачками сегодня в 7:03

Легкое овощное рагу, которое удивит даже поклонников мяса

Легкое и полезное овощное рагу с баклажанами и кабачками — идеальный выбор для вегетарианцев и тех, кто следит за калориями.

Читать полностью » Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой сегодня в 6:08

Жареная свинина, которая тает во рту: секреты сочности и хрустящей корочки

Как добиться сочного мяса с хрустящей корочкой на сковороде? Простые шаги и хитрости с выбором мяса, специями и техникой жарки раскроют секрет идеального блюда.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендовали рожь, вику и горчицу как эффективную смесь сидератов
Питомцы

Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных
Садоводство

Почему слои опилок и травы спасают компост от азотного голодания
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди
Еда

Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета
Авто и мото

В России с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила работы автосервисов
Дом

Почему клопы возвращаются после обработки квартиры
Красота и здоровье

Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru