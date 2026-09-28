Сметана и кефир вместо дорогих баночек: домашние маски работают, если знать одно правило

Домашние маски из натуральных продуктов, таких как сметана, кефир или овсянка, не наносят вреда коже при условии отсутствия аллергических реакций и правильного подбора ингредиентов под конкретный тип эпидермиса, рассказала NewsInfo врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Специалист отметила, что использование привычных продуктов питания в косметических целях является старой и проверенной методикой, которая ранее описывалась в академических медицинских изданиях по дерматологии.

При использовании народных рецептов важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние липидного барьера, предупредила косметолог. Например, медовые составы допустимы только при отсутствии гиперчувствительности, а фруктовые компоненты, такие как клубника, воздействуют на ткани за счет содержания натуральных кислот. Нередко натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики, если игнорировать риск аллергии или использовать компоненты с истекшим сроком годности.

"Сметаной можно мазаться, кефиром. Овсяную маску можно делать, медовую, если нет аллергии на мед. Из оливкового масла можно делать, учитывая тип кожи", — пояснила Егорова.

Особое внимание эксперт уделила применению растительных масел. Несмотря на риск закупорки пор, для обладателей экстремально сухой, истонченной кожи такие средства могут стать эффективным дополнением к основному уходу.

Однако дерматолог предостерегла от нанесения масла в чистом виде на неподготовленное лицо, так как это может привести к обратному эффекту — пересушиванию. В профессиональной среде подтверждают, что определенные суперфуды беспощадно забивают нежную кожу при неправильном применении.

"Масло высушивает, если его в чистом виде нанести. А если умываетесь, наносите какую-нибудь сыворотку, а сверху масло, то сыворотка, наоборот, дольше держится в коже. Масло создает защитную пленку", — подчеркнула специалист.

Егорова также призвала к умеренности в ежедневных бьюти-процедурах, особенно молодых девушек. Избыточное использование тоников, пилингов и средств с ретинолом без реальных медицинских показаний может нарушить естественные функции дыхания кожи и повредить ее защитный гидролипидный слой.

Специалисты подчеркивают, что коже для молодости важнее другие вещи, нежели бесконечное наслоение косметических продуктов. Чрезмерное очищение часто провоцирует заметные поры вследствие агрессивной реакции эпидермиса на внешние раздражители. Кроме того, на состояние лица существенно влияют внутренние факторы и хитрости питания, помогающие поддерживать здоровье дермы изнутри.

Читайте также