Рыба тает во рту: маринованный толстолобик по домашнему рецепту

Вы когда-нибудь задумывались, насколько проще и вкуснее можно приготовить маринованную рыбу дома? Маринованный толстолобик, сделанный своими руками, не только порадует вас своим вкусом, но и даст уверенность в качестве продукта.

Почему стоит выбрать домашний маринад?

Приготовленный в домашних условиях толстолобик значительно отличается от магазинного. Вы сами контролируете свежесть рыбы и подбираете специи по своему вкусу. А это значит, что результат будет именно таким, каким вы хотите его видеть.

Ингредиенты

Толстолобик — 500 г

Вода — 0,7 л

Растительное масло — 3 ст. л.

Столовый уксус (9%) — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Перец горошком — 8 шт.

Душистый перец — 3 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Первым делом выберите свежий толстолобик. Лучше всего брать крупные тушки — в них меньше мелких костей. Обратите внимание на внешний вид: если при нажатии на рыбу вмятина быстро выправляется, а глаза чистые, значит, всё в порядке. Очистите рыбу, выпотрошите и нарежьте на кусочки толщиной 1,5-2 см.

Для маринада используйте эмалированную кастрюлю. Налейте в неё воду, добавьте все специи и доведите до кипения. После этого всыпьте сахар и соль, хорошо перемешайте, затем добавьте уксус и растительное масло. Дайте маринаду закипеть и выключите огонь.

Залейте горячим маринадом рыбу, накройте её и оставьте остывать при комнатной температуре. Используйте перевернутую тарелку с банкой воды в качестве груза. Очистите и нарежьте репчатый лук полукольцами. Когда рыба остынет, уложите её в стеклянную банку, чередуя с луком. Залейте маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь.

На утро можно смело пробовать маринованную рыбку. Храните её в холодильнике до недели. Подавайте как закуску к крепким напиткам или с гарниром на обед или ужин.