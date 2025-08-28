Как домашняя колбаса может стать вашим секретным оружием на праздниках

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать настоящую колбасу Краковскую у себя на кухне? Это не только возможно, но и довольно просто! Этот ароматный мясной деликатес, приготовленный из натуральных ингредиентов, станет настоящим украшением вашего стола. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Ингредиенты

Свинина (300 г жирной, 400 г полужирной) — 700 г

Говядина — 300 г

Нитритная соль — 20 г

Чёрный молотый перец — 1 г

Душистый перец — 1 г

Чесночный порошок — 1 г

Сахар — 1 г

Жидкий дым — 3 г

Специи сухие — по вкусу

Свиные кишки (1,5 метра) — 40 г

Пошаговое приготовление

Для начала вам нужно нарезать говядину и свинину. Говядину нарежьте мелкими кубиками (0,3-0,7 см), а жирную свинину — кубиками 0,7-1,0 см. Полужирную свинину нарежьте так, чтобы её было удобно перекручивать в мясорубке.

Каждый вид мяса посыпьте нитритной солью, тщательно перемешайте и переложите в отдельные контейнеры. Уберите в холодильник на 2-7 суток при температуре 2-4 градуса. После засолки отправьте мясо в морозильник на 1-2 часа. Это важно, так как температура фарша не должна превышать 10 градусов во время приготовления.

Полужирную свинину прокрутите через мясорубку дважды. Затем соедините все виды мяса и перемешайте их в резиновых перчатках, добавляя специи и жидкий дым для аромата. Убедитесь, что температура фарша не превышает 5 градусов.

Промойте свиные кишки от излишней соли и наполните их подготовленным фаршем с помощью колбасного шприца или специальной насадки к мясорубке. Сформируйте колбаски и свяжите их в "колясочки". Используйте обработанную спиртом иголку, чтобы проколоть колбаски в местах скопления воздуха.

Повесьте колбасу при комнатной температуре на 6-8 часов, пока температура внутри не достигнет 16-20 градусов. Процесс тепловой обработки состоит из трёх этапов:

сушка при 60 градусах в течение 10 минут.

прогрев при 90 градусах до достижения 58 градусов внутри колбасы.

доведение до 69-70 градусов, используя ёмкость с кипятком в духовке.

Чтобы избежать развития патогенной микрофлоры, быстро охладите колбасу в холодной проточной воде в течение 20-30 минут. Затем поместите в холодильник на несколько часов для созревания.