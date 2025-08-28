Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чоризо
Чоризо
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Как домашняя колбаса может стать вашим секретным оружием на праздниках

Как сделать колбасу Краковскую дома: советы по выбору мяса и специй

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать настоящую колбасу Краковскую у себя на кухне? Это не только возможно, но и довольно просто! Этот ароматный мясной деликатес, приготовленный из натуральных ингредиентов, станет настоящим украшением вашего стола. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Ингредиенты

  • Свинина (300 г жирной, 400 г полужирной) — 700 г
  • Говядина — 300 г
  • Нитритная соль — 20 г
  • Чёрный молотый перец — 1 г
  • Душистый перец — 1 г
  • Чесночный порошок — 1 г
  • Сахар — 1 г
  • Жидкий дым — 3 г
  • Специи сухие — по вкусу
  • Свиные кишки (1,5 метра) — 40 г

Пошаговое приготовление

Для начала вам нужно нарезать говядину и свинину. Говядину нарежьте мелкими кубиками (0,3-0,7 см), а жирную свинину — кубиками 0,7-1,0 см. Полужирную свинину нарежьте так, чтобы её было удобно перекручивать в мясорубке.

Каждый вид мяса посыпьте нитритной солью, тщательно перемешайте и переложите в отдельные контейнеры. Уберите в холодильник на 2-7 суток при температуре 2-4 градуса. После засолки отправьте мясо в морозильник на 1-2 часа. Это важно, так как температура фарша не должна превышать 10 градусов во время приготовления.

Полужирную свинину прокрутите через мясорубку дважды. Затем соедините все виды мяса и перемешайте их в резиновых перчатках, добавляя специи и жидкий дым для аромата. Убедитесь, что температура фарша не превышает 5 градусов.

Промойте свиные кишки от излишней соли и наполните их подготовленным фаршем с помощью колбасного шприца или специальной насадки к мясорубке. Сформируйте колбаски и свяжите их в "колясочки". Используйте обработанную спиртом иголку, чтобы проколоть колбаски в местах скопления воздуха.

Повесьте колбасу при комнатной температуре на 6-8 часов, пока температура внутри не достигнет 16-20 градусов. Процесс тепловой обработки состоит из трёх этапов:

  • сушка при 60 градусах в течение 10 минут.
  • прогрев при 90 градусах до достижения 58 градусов внутри колбасы.
  • доведение до 69-70 градусов, используя ёмкость с кипятком в духовке.

Чтобы избежать развития патогенной микрофлоры, быстро охладите колбасу в холодной проточной воде в течение 20-30 минут. Затем поместите в холодильник на несколько часов для созревания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить курицу карри с рисом: советы кулинаров и ингредиенты сегодня в 9:47

Курица карри: вкус, который пробуждает воспоминания о домашних вечерах

Узнайте, как быстро и просто приготовить курицу карри с рисом — идеальное блюдо для семейного ужина!

Читать полностью » Как правильно приготовить салат с авокадо и яйцом: пошаговая инструкция сегодня в 5:07

Забудьте об оливье: новый фаворит праздничного стола родом из обычной кухни

Откройте для себя идеальный рецепт салата с авокадо и яйцом! Яркий, сытный и вкусный, он станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Как приготовить торт Птичье молоко в домашних условиях сегодня в 4:11

Птичье молоко дома: секрет идеальной текстуры, о котором молчат кондитеры

Узнайте, как приготовить нежнейшее суфле "Птичье молоко" с шоколадной глазурью. Простой рецепт с желатином, который поразит ваших гостей вкусом и воздушной текстурой. Идеально для праздника!

Читать полностью » Запечённая индоутка: пошаговая инструкция по приготовлению от шеф-повара сегодня в 4:04

Индоутка в духовке: как один секретный ингредиент может изменить всё

Узнайте, как запечь сочную индоутку в духовке целиком! Это блюдо с яблоками и чесноком станет настоящим украшением вашего стола на праздник.

Читать полностью » Как сделать идеальные блины с красной икрой: рекомендации от кулинарных экспертов сегодня в 3:49

Нежность и вкус: блинчики с красной икрой, которые покорят ваше сердце

Узнайте, как приготовить нежные блины с красной икрой — идеальное сочетание сладости и солёности. Победитель недели в кулинарном сообществе! Готовьте с удовольствием.

Читать полностью » Как приготовить пьядину дома: быстрый итальянский хлеб без дрожжей сегодня в 3:12

Пара простых продуктов — и ароматная итальянская выпечка у вас на столе

Хрустящая снаружи и мягкая внутри — итальянская пьядина готовится без дрожжей и покоряет простотой. Узнайте секрет этой лепёшки всего из 5 ингредиентов.

Читать полностью » Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях сегодня в 3:01

Не только запечь: малоизвестный способ сделать куриную грудку сочной

Устали от колбасы с добавками? Попробуйте домашнюю пастрому из куриной грудки: сочную, ароматную, идеальную для бутербродов и праздничного стола. Готовится просто, хранится долго!

Читать полностью » Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке сегодня в 2:58

Праздник на вашей кухне: эскалопы, которые порадуют даже самых привередливых

Узнайте, как приготовить сочные эскалопы из индейки всего за 30 минут. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Идеально для семейного ужина.

Читать полностью »

Новости
Дом

Современные материалы для ремонта: что опасно для здоровья
Питомцы

Эксперты: сон на боку указывает на доверие и спокойствие собаки
Садоводство

Восточные и трубчатые лилии требуют выкопки на зиму
Еда

Торт со сгущенкой: как выбрать лучшие продукты для выпечки
Красота и здоровье

Врач Подорожнюк рассказала: сколько шоколада можно съедать в день без вреда фигуре
Красота и здоровье

Доцент Минкина: тёмные пятна на лице могут указывать на гормональный дисбаланс
Туризм

Сравнение расходов: пакетный тур и самостоятельная поездка
Спорт и фитнес

Исследования: регулярные занятия тайцзи снижают вес и улучшают работу лёгких
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru