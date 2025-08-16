Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Agnes Ly (Agnesly) at Flickr is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:22

Почему мороженое из супермаркета никогда не сравнится с этим рецептом

Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить настоящее домашнее мороженое, которое станет любимым десертом для вас и ваших близких? Мороженое из сливок и молока — это не просто лакомство, а настоящий кулинарный шедевр, который легко сделать в домашних условиях. Этот ванильный пломбир порадует как детей, так и взрослых, и, поверьте, добавки будут просить все!

Ингредиенты

  • Сливки (33-35%) — 300 мл
  • Молоко — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Яичные желтки — 3 шт.
  • Ванилин (или 2 ст. л. ванильного сахара) — 0.2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Соберите все необходимые ингредиенты. В сотейник выложите яичные желтки, добавьте сахар и ванилин. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Ванилин добавляйте осторожно, чтобы не получить горечь.

Поставьте сотейник на медленный огонь или водяную баню. Варите, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Когда масса начнет густеть, снимите сотейник с огня. Остудите крем, накрыв его пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.

В глубокой миске взбейте сливки до получения пышной устойчивой пены. Аккуратно соедините остывший заварной крем и взбитые сливки, перемешивая круговыми движениями. Переложите массу в контейнер и поставьте в морозильник. Через 1-2 дня ваше домашнее мороженое будет готово! Подавайте его с ягодами, фруктами или полейте любимым сиропом.

