Забытый рецепт предков: почему от этого медового напитка невозможно отказаться

Старый или просто излишний мед на кухне — не приговор, а возможность создать нечто особенное. Этот напиток с тончайшей медовой нотой и ярким послевкусием станет изюминкой вашей домашней коллекции.

Ингредиенты

Мед — 1 кг (подойдет любой, даже старый или в сотах)

Вода — 3 литра

Сухие дрожжи — 15 грамм

Пошаговая инструкция

Влейте мед в воду, доведите смесь до кипения и варите на небольшом огне примерно 10 минут, не забывая снимать пену. Охладите медовый сироп до комнатной температуры. Тем временем залейте дрожжи теплой водой (не hotter 40°C, чтобы их не погубить). Дождитесь появления пенной "шапочки" — знака того, что дрожжи активировались.

Перелейте остывший сироп в бродильную емкость (идеально подойдет большая стеклянная банка, заполненная на 2/3). Добавьте туда же дрожжи, все хорошо перемешайте. На горлышко установите медицинскую перчатку (в одном из пальцев можно сделать маленький прокол) и уберите емкость в теплое (+20…+28°C), темное место.

О начале брожения вам сообщит надувшаяся перчатка. Сам процесс может занять от 10 до 18 дней. Окончательная готовность браги наступает, когда перчатка сдуется.

Если мед был без сот, брагу можно не процеживать. Перелейте ее в перегонный куб и начните дистилляцию на медленном огне. Внимательно следите за температурой: после включения охлаждения на 70°C, она не должна превышать 80°C. Собранный после первой перегонки дистиллят уже можно пить, но для чистоты вкуса лучше провести вторую дистилляцию.

Разведите полученный самогон водой до крепости 20°. Снова залейте в аппарат и повторите процесс. Здесь важно: первые 100 мл ("головы") и последние 100 мл ("хвосты") необходимо отделить и вылить! В них содержатся вредные сивушные масла. Именно так вы получите качественный и чистый продукт.