Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя куриная ветчина с сыром
Домашняя куриная ветчина с сыром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:25

Прощай, магазинная колбаса: этот рецепт заставит вас забыть о покупных деликатесах

Ветчина в ветчиннице сохраняет натуральный вкус и сочность

Ароматная, нежная, без добавок и консервантов — домашняя ветчина, приготовленная в ветчиннице в духовке, — это настоящая находка для любителей натуральных мясных деликатесов. Она не только превосходит магазинные колбасы по вкусу, но и выглядит по-настоящему аппетитно: ровный срез, плотная текстура, лёгкий аромат специй и розоватый оттенок мяса.

Почему стоит приготовить ветчину дома

Главное преимущество домашней ветчины — контроль над составом. Здесь нет усилителей вкуса, крахмала или консервантов. Только мясо, соль и специи.
При низкой температуре запекания мясо томится, оставаясь мягким и сочным, а ветчинница помогает сохранить форму и уплотнить структуру, как у профессиональных колбас.

Такой продукт идеально подходит для бутербродов, салатов или мясной нарезки на праздничный стол.

Основные ингредиенты

  • Свинина (шейка, окорок или лопатка) — 1 кг

  • Соль — 10 г обычной + 10 г нитритной

  • Сахар — 0,3 ч. л.

  • Специи — по вкусу (кардамон, мускатный орех, чёрный перец)

  • Вода — 50 мл (ледяная)

Таблица сравнения: домашняя и магазинная ветчина

Критерий Домашняя ветчина Магазинная
Состав Только мясо, соль и специи Добавки, стабилизаторы, крахмал
Цвет Натуральный розовый (от нитритной соли) Ярко-розовый за счёт красителей
Вкус Чистый, мясной, без "химии" Часто солоноватый и ароматизированный
Консистенция Плотная, сочная Мягкая, водянистая
Хранение 5-7 дней в холодильнике До 30 суток в упаковке

Советы шаг за шагом

  1. Выберите мясо. Лучше использовать шейку или лопатку — они сочнее и жирнее. Можно смешивать разные части: постную вырезку и немного жирной свинины.

  2. Нарежьте. Промойте мясо и обсушите. Нарежьте кубиками по 2x2 см — слишком мелко не нужно, иначе ветчина получится как паштет.

  3. Посолите. Всыпьте оба вида соли — обычную и нитритную. Если используете только поваренную, ветчина будет сероватой, но вкус останется отличным.

  4. Перемешайте. Руками тщательно вымесите мясо 5-7 минут, пока оно не станет вязким и слегка липким. Это поможет белкам связать кусочки между собой.

  5. Оставьте на сутки. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник минимум на 24 часа. За это время мясо промаринуется и станет ароматным.

  6. Добавьте специи. На следующий день всыпьте сахар, кардамон, мускатный орех и перец. Влейте 50 мл ледяной воды и снова хорошо перемешайте.

  7. Заполните ветчинницу. Вложите внутрь пакет для запекания, завяжите один конец, выложите мясо и тщательно утрамбуйте, чтобы не было воздуха. Завяжите верх.

  8. Закройте крышкой и зафиксируйте пружинами.

  9. Запекайте. Духовку разогрейте до 100°C. Поставьте ветчинницу на решётку (можно в форму с небольшим количеством воды). Готовьте 3 часа.
    Температура внутри ветчины должна быть не выше 80°C — при ней мясо остаётся сочным.

  10. Охладите. После запекания оставьте ветчинницу на столе до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на 10-12 часов.

  11. Достаньте и нарежьте. Аккуратно выньте ветчину из пакета, нарежьте ломтиками и подавайте.

А что если…

Если у вас нет ветчинницы, можно использовать форму для хлеба или консервную банку. Главное — хорошо утрамбовать мясо и закрыть фольгой.
Хочется нежнее? Добавьте в смесь 2 ст. л. сливок или ложку крахмала — структура станет более плотной.
Любите пикантность? Вмешайте немного копчёной паприки или сушёного чеснока — получится ароматная версия, напоминающая буженину.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Полный контроль состава Требует длительной подготовки
Без добавок и консервантов Не хранится долго
Можно варьировать специи и мясо Нужно оборудование (ветчинница)
Подходит для праздничного стола Долго остывает
Натуральный вкус и аромат Нельзя ускорить процесс

FAQ

Зачем нужна нитритная соль?
Она сохраняет красивый розовый цвет мяса и предотвращает развитие вредных бактерий. Если хотите обойтись без неё - используйте только поваренную соль, но цвет будет серее.

Можно ли готовить в мультиварке?
Да. Установите режим "Тушение" или "Мультиповар" на 3 часа при 90-95°C.

Как понять, что ветчина готова?
Внутренняя температура должна достигать 75-80°C. При разрезе мясо должно быть плотным и однородным.

Можно ли использовать курицу или индейку?
Да, птица получается ещё нежнее. Только уменьшите время запекания до 2 часов.

Мифы и правда

  • Миф: без ветчинницы ничего не выйдет.
    Правда: можно использовать плотную форму или банку — главное, утрамбовать мясо.

  • Миф: ветчина требует сложных ингредиентов.
    Правда: всё, что нужно, — мясо, соль и немного терпения.

  • Миф: домашняя ветчина быстро портится.
    Правда: при хранении в холодильнике она спокойно выдерживает до недели.

Исторический контекст

Домашние мясные деликатесы появились задолго до изобретения колбасы. Ещё в XIX веке хозяйки готовили ветчину, томя мясо в печи при низкой температуре. Нитритная соль, появившаяся позже, позволила сохранить естественный цвет и аромат.

Ветчинница — современное приспособление, которое повторяет тот же принцип: медленное приготовление под давлением. Благодаря этому мясо остаётся сочным и упругим, а вкус напоминает традиционные домашние изделия.

Сегодня такие устройства вновь становятся популярными — ведь всё больше людей стремятся к натуральным продуктам без лишней "химии".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запечённый картофель в духовке с панировочными сухарями и маслом получается хрустящим сегодня в 5:22
Обычная картошка шокирует результатом: этот приём делает её ресторанным блюдом

Румяный, ароматный и хрустящий картофель из духовки — простой гарнир, который украсит праздничный стол и станет фаворитом семейных ужинов.

Читать полностью » Куриная грудка в сметане с сыром сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 5:19
Сметана творит чудеса: куриная грудка стала главным блюдом на праздничном столе

Сочная куриная грудка, запечённая в сметане и под сырной корочкой — простое, но эффектное блюдо, которое удаётся даже новичку. Минимум усилий — максимум вкуса.

Читать полностью » Торт Коровка с варёной сгущёнкой и арахисом сохраняет классический вкус сегодня в 4:16
Кондитеры в шоке: этот простой рецепт торта собрал миллионы поклонников

Нежные коржи с орехами, карамельный аромат сгущёнки и воздушный сливочный крем — торт "Коровка" подарит вкус детства и украсит любой праздник.

Читать полностью » Бисквитный торт с фруктами получается нежным сегодня в 4:13
Чудо на вашей кухне: бисквит с фруктами покоряет с первого кусочка

Воздушный бисквит, нежные сливки и свежие фрукты — идеальное сочетание для праздничного десерта. Этот торт легко приготовить дома, а выглядит он по-настоящему эффектно.

Читать полностью » Диетолог Поляков: сочетание брокколи и пасты делает блюдо сбалансированным сегодня в 3:25
Осень на вилке: этот салат с брокколи заменит и ужин, и тепло пледа

Осенний салат с брокколи, пастой и йогуртово-майонезной заправкой объединяет простоту и насыщенный вкус, создавая уютное блюдо для всей семьи.

Читать полностью » Равномерное распределение тепла обеспечивает идеальный плов сегодня в 3:11
Забудьте про дым и жар казана: этот плов покорил даже искушённых гурманов

Рассыпчатый плов со свининой, приготовленный в духовке: насыщенный вкус, восточные специи и минимум усилий. Идеальный рецепт для уютного семейного ужина.

Читать полностью » Кабачки с яйцом на сковороде получаются сочными и легкими сегодня в 3:07
Завтрак мечты на сковороде: как превратить обычные кабачки в ресторанное блюдо

Лёгкий и быстрый завтрак из молодых кабачков и яиц: сочное, ароматное и полезное блюдо, которое готовится за 15 минут и всегда получается вкусно.

Читать полностью » Кролик жареный с луком на сковороде получается нежным сегодня в 2:30
Этот кролик на сковороде удивит даже гурманов: шеф-повара поделились секретным ингредиентом

Ароматное мясо, золотистый лук и густой соус с вином — жареный кролик на сковороде способен удивить даже гурманов. Простое блюдо с праздничным вкусом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Иваси при домашнем посоле с солью и специями сохраняет натуральный вкус и полезные свойства
Садоводство
Миниатюрные перцы вроде Жнеца и Скорпиона острее крупных сортов — вопреки мифу
Технологии
RBC: вертикальные SaaS-компании выиграют от развития искусственного интеллекта
Авто и мото
Заправка при заглушённом двигателе предотвращает возгорание
Туризм
Что посмотреть в Калуге: музей Циолковского, старейший мост и Оптина пустыня
Спорт и фитнес
Как укрепить мышцы для улучшения осанки: рекомендации по упражнениям с эспандером
Садоводство
Садовые хризантемы выдерживают мороз до –3 °C и цветут до самого снега
Наука
Учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, что бактерии кишечника регулируют сон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet