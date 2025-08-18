Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал шампанского
Бокал шампанского
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:40

Почему 90% людей не умеют готовить шампанское

Пошаговое руководство по изготовлению шампанского в домашних условиях

Кто сказал, что настоящее шампанское можно только купить? Легкий, игристый, с тонкой фруктовой ноткой — этот напиток вы сделаете своими руками! Просто, дёшево и без сложных технологий.

Ингредиенты

  • Виноград (лучше сладкие сорта: "Изабелла", "Лидия") — 1,5 кг
  • Сахар (можно мёд или тростниковый) — 1 кг
  • Вода (родниковая, фильтрованная) — 5 л
  • Лимонная кислота (или сок 1 лимона) — 1 ч. л.
  • Изюм — 50 г (для брожения)

Как приготовить

Переберите ягоды, удаляя веточки и испорченные плоды. Не мойте! На кожице — дикие дрожжи, которые запустят брожение. Разомните виноград в миске (можно оставить косточки для легкой терпкости).

Переложите массу в банку, добавьте сахар, лимонную кислоту и воду. Накройте марлей и оставьте на 3-4 дня при 22-26°C, ежедневно помешивая. Процедите сок, отожмите жмых, добавьте изюм. Наденьте перчатку с проколотыми отверстиями или установите гидрозатвор. Оставьте в темноте при 18-22°C на 14-20 дней. Готовность — когда перчатка сдуется, а на дне появится осадок.

Слейте вино через трубочку, не задевая осадок. Разлейте по бутылкам, добавьте по 1 ч. л. сахара на 0,5 л для игристости. Плотно закройте, выдержите 3-5 дней при комнатной температуре, затем охладите 3-5 дней.

Советы

  • Выбор винограда: Чем слаще ягоды, тем насыщеннее вкус.
  • Хранение: Готовое шампанское лучше употребить в течение 2-3 месяцев.
  • Подача: Охладите до 6-8°C — так раскроется аромат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция 11.08.2025 в 5:07

Этот салат вкуснее оливье? Спорный рецепт, который всех делит на два лагеря

Узнайте, как быстро и просто приготовить салат с крабовыми палочками без яиц! Этот вкусный рецепт станет идеальным выбором для вашего стола.

Читать полностью » Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению сегодня в 5:01

Зачем покупать, если можно сделать? Пошаговый рецепт домашней колбасы

Как приготовить идеальную говяжью колбасу дома? Секреты сочности, правильный выбор сала и пошаговый рецепт без лишних сложностей.

Читать полностью » Как приготовить бифштекс из говяжьего фарша: пошаговая инструкция сегодня в 4:59

От котлеты до бифштейка: один ингредиент, который меняет всё

Узнайте, как приготовить идеальный бифштекс из фарша говядины на сковороде! Этот простой и вкусный рецепт станет настоящей звездой вашего стола.

Читать полностью » Как правильно запекать сырный рулет: рекомендации технологов пищевой промышленности сегодня в 4:04

Горячий или холодный — неважно: этот рулет идеален в любом виде

Сырный рулет с начинкой — простая, но эффектная закуска! Готовится из доступных продуктов, а вариации начинок ограничены только вашей фантазией. Попробуйте

Читать полностью » Рецепт запечённого толстолобика в фольге: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 3:56

Не уху, а кулинарный шедевр: как превратить толстолобика в праздничное блюдо

Хотите удивить гостей вкусным и эффектным блюдом? Толстолобик, запечённый в фольге целиком, — сочный, ароматный и простой в приготовлении. Секреты идеальной рыбы — в нашем рецепте!

Читать полностью » Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов сегодня в 3:44

Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье

Хрустящее снаружи, нежное внутри — овсяное печенье без химии. Простой рецепт из натуральных ингредиентов, который покорит с первой крошки! Готовится за 40 минут.

Читать полностью » Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х сегодня в 3:35

Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями

Лёгкий и пышный кекс с кукурузным крахмалом — простой рецепт с историей, который удивит нежной текстурой и станет украшением любого чаепития.

Читать полностью » Как испечь шоколадный торт с вишней: пошаговая инструкция для начинающих сегодня в 2:53

Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Шоколадный торт с вишней и сметанным кремом — идеальный баланс сладости и кислинки. Воздушный бисквит, нежный крем и сочная вишня сделают ваш десерт незабываемым!

Читать полностью »

Новости
Дом

Что делать, если стиральная машина шумит и гремит
Спорт и фитнес

Протокол Табата доказал эффективность коротких круговых тренировок — данные японских физиологов
Красота и здоровье

Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора
Культура и шоу-бизнес

Василиса Кукояка заявила, что игнорирует нападки Инстасамки
Наука и технологии

Арктика в огне: ученые зафиксировали 3 – кратное ускорение таяния ледников
Питомцы

Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе
Садоводство

Настурция: натуральная защита огорода — отпугивает, приманивает, привлекает
Садоводство

Природный стиль сада в Смоленской области: какие растения выбрать и когда сажать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru