Почему 90% людей не умеют готовить шампанское

Кто сказал, что настоящее шампанское можно только купить? Легкий, игристый, с тонкой фруктовой ноткой — этот напиток вы сделаете своими руками! Просто, дёшево и без сложных технологий.

Ингредиенты

Виноград (лучше сладкие сорта: "Изабелла", "Лидия") — 1,5 кг

Сахар (можно мёд или тростниковый) — 1 кг

Вода (родниковая, фильтрованная) — 5 л

Лимонная кислота (или сок 1 лимона) — 1 ч. л.

Изюм — 50 г (для брожения)

Как приготовить

Переберите ягоды, удаляя веточки и испорченные плоды. Не мойте! На кожице — дикие дрожжи, которые запустят брожение. Разомните виноград в миске (можно оставить косточки для легкой терпкости).

Переложите массу в банку, добавьте сахар, лимонную кислоту и воду. Накройте марлей и оставьте на 3-4 дня при 22-26°C, ежедневно помешивая. Процедите сок, отожмите жмых, добавьте изюм. Наденьте перчатку с проколотыми отверстиями или установите гидрозатвор. Оставьте в темноте при 18-22°C на 14-20 дней. Готовность — когда перчатка сдуется, а на дне появится осадок.

Слейте вино через трубочку, не задевая осадок. Разлейте по бутылкам, добавьте по 1 ч. л. сахара на 0,5 л для игристости. Плотно закройте, выдержите 3-5 дней при комнатной температуре, затем охладите 3-5 дней.

Советы