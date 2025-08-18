Почему 90% людей не умеют готовить шампанское
Кто сказал, что настоящее шампанское можно только купить? Легкий, игристый, с тонкой фруктовой ноткой — этот напиток вы сделаете своими руками! Просто, дёшево и без сложных технологий.
Ингредиенты
- Виноград (лучше сладкие сорта: "Изабелла", "Лидия") — 1,5 кг
- Сахар (можно мёд или тростниковый) — 1 кг
- Вода (родниковая, фильтрованная) — 5 л
- Лимонная кислота (или сок 1 лимона) — 1 ч. л.
- Изюм — 50 г (для брожения)
Как приготовить
Переберите ягоды, удаляя веточки и испорченные плоды. Не мойте! На кожице — дикие дрожжи, которые запустят брожение. Разомните виноград в миске (можно оставить косточки для легкой терпкости).
Переложите массу в банку, добавьте сахар, лимонную кислоту и воду. Накройте марлей и оставьте на 3-4 дня при 22-26°C, ежедневно помешивая. Процедите сок, отожмите жмых, добавьте изюм. Наденьте перчатку с проколотыми отверстиями или установите гидрозатвор. Оставьте в темноте при 18-22°C на 14-20 дней. Готовность — когда перчатка сдуется, а на дне появится осадок.
Слейте вино через трубочку, не задевая осадок. Разлейте по бутылкам, добавьте по 1 ч. л. сахара на 0,5 л для игристости. Плотно закройте, выдержите 3-5 дней при комнатной температуре, затем охладите 3-5 дней.
Советы
- Выбор винограда: Чем слаще ягоды, тем насыщеннее вкус.
- Хранение: Готовое шампанское лучше употребить в течение 2-3 месяцев.
- Подача: Охладите до 6-8°C — так раскроется аромат.
