Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка наносит антиперспирант
Девушка наносит антиперспирант
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:14

Баночка свежести без химии: натуральный дезодорант, который приятно готовить

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут

Косметика "из кухни" становится всё популярнее: люди ищут безопасные и простые альтернативы промышленным средствам. Одним из самых востребованных рецептов стал домашний дезодорант всего из трёх компонентов. Он помогает справиться с запахом и влажностью, а приготовить его можно за 10 минут.

Почему не все доверяют магазинным дезодорантам

В составе промышленных средств нередко встречаются соли алюминия, агрессивные консерванты и синтетические отдушки. У кого-то они вызывают аллергию, у кого-то — раздражение кожи. Поэтому всё больше людей переходят на домашние рецепты: там понятный состав и минимум риска.

Три ингредиента — и готово

  • Пищевая сода: нейтрализует неприятный запах.

  • Кукурузный крахмал (маизена): впитывает лишнюю влагу.

  • Эфирное масло (лаванда, чайное дерево, лимон): придаёт аромат и защищает от бактерий.

Часто добавляют кокосовое масло — оно служит связующим компонентом и делает текстуру мягкой и удобной для нанесения.

Проверенная временем основа

Сода давно используется как натуральное средство от запахов. Крахмал — не только кулинарный ингредиент, но и отличный абсорбент. А эфирные масла позволяют варьировать аромат: лаванда — расслабляет, чайное дерево — обеззараживает, лимон — дарит свежесть.

Как приготовить дома

  1. Смешайте в равных пропорциях соду и крахмал.

  2. Добавьте растопленное кокосовое масло, тщательно перемешайте.

  3. Влейте 3-5 капель любимого эфирного масла.

  4. Переложите смесь в стеклянную баночку, оставьте застывать несколько часов.

Через пару часов у вас будет готовый к применению дезодорант.

Важно помнить о безопасности

  • Перед использованием сделайте тест на коже.

  • Если появилось раздражение — сократите количество соды или смените эфирное масло.

  • Храните смесь в прохладном и сухом месте, летом лучше — в холодильнике.

Такой дезодорант хранится несколько недель, помогает отказаться от лишней пластиковой упаковки и стоит в разы дешевле магазинного аналога. Это не только забота о здоровье, но и шаг к экологичному образу жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Кызымко предупреждает: сметана при солнечных ожогах – это опасно! сегодня в 11:14

Ожоги на солнце: почему сметана – худший советчик

Врач предостерегает от использования сметаны при солнечных ожогах! Это может привести к инфицированию и замедлить регенерацию кожи. Узнайте, чем заменить!

Читать полностью » Белоусов предупреждает: что скрывается в растворимом кофе, и как это влияет на здоровье сегодня в 10:58

Раскрыта неожиданная польза растворимого кофе: вот почему стоит пить его умеренно

Растворимый кофе - один из самых популярных напитков, но стоит ли его пить всем? Гастроэнтеролог Евгений Белоусов раскрывает секреты и нюансы употребления растворимого кофе. Узнайте о пользе, вреде, составе и индивидуальных особенностях, которые нужно учитывать.

Читать полностью » Терапевт Никита Харлов: споласкивания водой мало для упавшего на пол продукта сегодня в 10:23

Упал кусок на пол: когда достаточно протереть, а когда лучше выбросить

Терапевт напомнил, что просто сполоснуть упавший продукт водой — не всегда безопасно. Чтобы удалить микробы, лучше протереть поверхность яблочным уксусом. Но если пол был действительно грязным — еду стоит выбросить.

Читать полностью » Александр Батраков предупреждает: купание в водоемах опасно для детей сегодня в 9:58

Купание обернется бедой: педиатр назвал возраст, когда ребенка нельзя подпускать к водоемам

В статье вы узнаете, почему ранний возраст — не лучшее время для плавания, какие инфекции подстерегают малышей, и как защитить ребенка от опасности на пляже.

Читать полностью » Врач Продеус: дефицит железа и болезни щитовидной железы вызывают выпадение волос сегодня в 9:20

Волосы тускнеют и выпадают? Виноваты не шампуни, а здоровье организма

Иммунолог Андрей Продеус рассказал, почему волосы начинают выпадать и что им действительно помогает. Грибок, гипотиреоз и дефицит железа — главные враги шевелюры. Какие привычки стоит поменять, чтобы сохранить густоту волос?

Читать полностью » Летние отеки: эффективные методы борьбы от эксперта Амосовой сегодня в 8:58

Отёки тают на глазах: вот что нужно добавить в рацион, чтобы чувствовать легкость летом

Дерматолог поделилась секретами борьбы с летними отеками. Узнайте, как с помощью простых изменений в образе жизни и уходе за кожей избавиться от дискомфорта! 5 шагов к легкости в летние дни.

Читать полностью » Диетолог Антон Поляков: чипсы опасны для детей и подростков сегодня в 8:14

Хруст, который крадёт здоровье: почему детям не стоит есть чипсы

Диетолог пояснил, почему чипсы не стоит давать детям: вредная еда в подростковом возрасте может нарушить гормональную систему и повлиять на репродуктивное здоровье. Чем лучше заменить привычные снеки?

Читать полностью » Морская вода – враг: кому купание в море может быть опасно – мнение медика Овнаняна сегодня в 7:58

Морской отдых под угрозой: эти болезни – сигнал держаться от воды подальше

Когда купание в море может навредить? Врачи предупреждают о противопоказаниях! Узнайте, кому следует избегать солёной воды, чтобы не усугубить состояние здоровья и не спровоцировать осложнения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Спорт и фитнес

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Авто и мото

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series
Авто и мото

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами
Наука и технологии

Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru