Сухарики за 10 минут: рецепт, после которого пачки из супермаркета станут ненужными — попробуете раз, и забудете про магазин

Сухарики — идеальная закуска: они подходят к супу, салату, пиву или просто как перекус. Обычно мы привыкли покупать готовые, но оказывается, их легко приготовить дома — прямо на сковородке. И получаются они куда ароматнее, чем магазинные. Делюсь простыми рецептами и хитростями, которые помогут сделать сухарики по-настоящему хрустящими.

Почему хлеб нужно подсушивать перед жаркой

Главная ошибка — жарить свежий хлеб сразу в масле. В этом случае он впитает масло и превратится в гренки, а не в лёгкие сухарики. Поэтому сначала подсушите кубики хлеба на сухой сковороде 4–5 минут (или в духовке при 150–160 °C). Только потом переходите к жарке.

Сухарики с солью и специями — классика вкуса

Подготовьте кубики хлеба (батон, багет или ржаной).

Пересыпьте их в миску с 5–6 ст. л. растительного масла и ½–1 ч. л. соли. Можно добавить паприку или молотый перец.

Хорошо встряхните миску под крышкой, чтобы масло и соль равномерно распределились.

Жарьте на сковородке 3–5 минут, постоянно помешивая.

Хитрость: соль лучше добавлять сразу — она помогает хлебу зазолотиться и делает сухарики особенно хрустящими.

Сырные сухарики для супов и салатов

Подсушите хлебные кубики на сухой сковородке. Добавьте 1 ст. л. сливочного масла, быстро перемешайте. Обжарьте 2 минуты и посыпьте натёртым сыром. Накройте крышкой на 30–40 секунд, чтобы сыр расплавился. Перемешайте сухарики, снова накройте крышкой и дайте им «дойти».

В итоге каждый кубик покрыт аппетитной сырной корочкой.

Чесночные сухарики с укропом — ароматные и универсальные

Смешайте 5–6 ст. л. растительного масла с 2–3 зубчиками измельчённого чеснока и щепоткой соли.

Подсушите хлеб 3–4 минуты без масла.

Переложите кубики в миску, залейте чесночным маслом, встряхните.

Жарьте ещё 5–7 минут, затем посыпьте рубленым укропом и перемешайте.

Получаются невероятно ароматные сухарики, которые идеально подойдут к борщу, крем-супу или просто в качестве закуски.

Советы для идеального результата

Жарьте сухарики небольшими порциями, в один слой.

Готовые кубики выкладывайте на бумагу и дайте быстро остыть.

Сладкие сухарики тоже можно сделать: добавьте немного сахара и корицы — получится отличное дополнение к чаю.

Домашние сухарики — это просто, быстро и без лишних добавок. Попробуйте хотя бы один из рецептов, и магазинные пачки вам больше не понадобятся.