Крекеры
© freepik.com by Mateus Andre is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:30

Меньше работы, больше хруста: рецепт крекеров, который сэкономит вам часы на кухне

Рецепт от кулинаров: крекеры с семенами льна получаются питательными

Представьте: тонкие, слоистые крекеры, которые тают во рту и превосходят по вкусу многие магазинные варианты. Домашние крекеры — это не только вкусно, но и просто! В этом рецепте мы расскажем, как добиться хрустящей текстуры и неповторимого аромата с помощью простых ингредиентов. Давайте приступим — и ваш чай или кофе заиграет новыми красками!

Ингредиенты

  • Вода (комнатной температуры): 100 мл
  • Растительное масло (без запаха, плюс для смазывания формы): 3 ст. л.
  • Соль: 0,75 ч. л.
  • Сахар: 0,75 ч. л.
  • Разрыхлитель: 0,75 ч. л.
  • Пшеничная мука: 225 г
  • Семена льна: 3 ст. л. (можно заменить кунжутом или семенами подсолнечника)

Пошаговое приготовление

Возьмите воду комнатной температуры и масло без запаха. Муку выбирайте высшего или первого сорта с клейковиной 28-30% — это ключ к успеху. Соедините муку, соль, сахар и разрыхлитель. Просейте смесь в удобную емкость (чтобы мука не разлеталась). Просеивание насыщает муку кислородом и улучшает структуру крекеров.

Всыпьте семена льна к сухим ингредиентам и перемешайте. Альтернативы: кунжут или подсолнечник. Сделайте углубление в муке и добавьте растительное масло.

Влейте воду, перемешайте ложкой, затем руками. Замес занимает 3-4 минуты — не дольше, чтобы тесто не стало жестким. Если жидковато — добавьте муку; если комковато — воду.

Тесто должно быть крутым, но мягким. Заверните в пленку и оставьте на 30 минут. Клейковина набухнет, и тесто станет податливее. Разогрейте духовку до 190°C. Посыпьте стол мукой, выложите тесто и раскатайте до 2 мм толщиной.

Разрежьте тесто на кусочки желаемой формы. Перенесите на промасленный пергамент (о выборе пергамента читайте в отдельной статье по ссылке в конце). Наколите вилкой, чтобы не вздувались. Посыпьте солью для соленого варианта или сахаром для сладкого.

Запекайте 10-15 минут при 190°C. Следите за краями — как только зарумянятся, доставайте, чтобы не пересохли. Время зависит от духовки. Домашние крекеры идеальны с чаем, кофе или молоком.

