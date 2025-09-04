Какао-десерт для умных: дешевле фабрики, вкуснее и полезнее в два раза

Хотите побаловать себя и близких вкусными конфетами, сделанными своими руками? Домашние конфеты из какао с орехами и семенами — отличный вариант, если вам важна натуральность и отсутствие химии. К тому же, такое угощение легко приготовить вместе с детьми!

Почему стоит выбрать домашние конфеты?

Натуральные ингредиенты без красителей и консервантов.

Быстро и просто — готовятся всего за несколько часов.

Можно экспериментировать с орехами и семенами по вкусу.

Отличная альтернатива фабричным сладостям.

Ингредиенты

Какао-порошок — 60 г

Сахар — 80 г

Сливки (жирность 20%) — 80 мл

Сливочное масло — 60 г (часть можно заменить кокосовым)

Семена льна — 50 г

Семена тыквы — 50 г

Грецкие орехи — 50 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Для какао лучше взять качественный порошок, например, марки "Золотой ярлык", чтобы конфеты не были зернистыми. Измельчите в блендере семена льна, тыквы и грецкие орехи до мелкой крошки. Если хотите, можно дополнительно перемолоть семена в кофемолке для более тонкой текстуры.

В сотейник всыпьте 50 г какао и сахар. Добавьте сливки и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения, затем снимите с плиты.

В горячую смесь добавьте сливочное масло и размешайте до полного растворения. Введите измельчённые орехи и семена, тщательно перемешайте до однородности. Масса станет густой и вязкой.

Охладите смесь. Зимой можно вынести сотейник на балкон, летом — поставить в холодильник. Если масса остаётся жидковатой, добавьте ещё немного измельчённых семян и орехов. Сформируйте из массы круглые шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в оставшемся какао (около 10 г).

Положите конфеты в холодильник минимум на 2 часа для застывания.