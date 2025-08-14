99% бактерий исчезнут за пару минут: вам поможет спрей из трёх ингредиентов

Все больше людей отказываются от покупных средств с агрессивными компонентами в пользу простых и безопасных рецептов. Один из самых популярных — универсальный домашний спрей, который дезинфицирует не хуже, чем бытовая химия, но при этом безопасен для семьи и окружающей среды.

Всего три ингредиента — и дом блестит

Вам понадобится:

1 часть белого уксуса.

1 часть воды.

Несколько капель эфирного масла лимона или эвкалипта.

Эти масла известны своими антибактериальными и противовирусными свойствами, а уксус работает как мощный натуральный дезинфектор. Просто смешайте ингредиенты в пульверизаторе — и средство готово.

Почему это работает

Лабораторные тесты показывают, что белый уксус способен уничтожить до 99% бактерий и вирусов на бытовых поверхностях. Эфирные масла усиливают эффект и оставляют лёгкий, свежий аромат.

Преимущества

Среди плюсов она отмечает:

Стоимость в разы ниже магазинных средств.

Эффективная уборка без агрессивной химии.

Меньше пластиковых отходов — один флакон можно использовать годами.

Как и где использовать

Подходит для столешниц, раковин, дверных ручек, плитки, бытовой техники. Не рекомендуется для натурального камня (мрамор, гранит) — уксус может повредить поверхность.