Кухня с газовой плитой
© commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:16

Жирный налёт атакует: чем его остановить, пока кухня не превратилась в катастрофу

Домашние средства для удаления жира на кухне назвали безопасной альтернативой бытовой химии

Кухня — это сердце дома, но и самое «грязное» место в нём. Какая бы современная техника ни стояла на вашей кухне, от жирового налёта спастись невозможно. Даже самая мощная вытяжка не убережёт поверхности от липкой плёнки, которая образуется при приготовлении пищи. Поэтому важно убирать сразу после готовки — хотя на деле это почти никогда не получается.

Почему готовые средства не спасают

Многие хозяйки мечтают о чудо-спрее, который одним распылением избавит плиту и шкафчики от жира. Но реклама и реальность далеки друг от друга. На практике ни одно средство не работает «за секунды», а на покупку флаконов уходит немало денег. За годы экспериментов легко набегает сумма, которой хватило бы на хорошую поездку.

Кроме того, производители редко упоминают о том, что бытовая химия может быть причиной аллергии. Летучие соединения попадают в воздух и оседают на коже, а человек даже не связывает с ними раздражения или красные пятна на руках. И пока мы щедро поливаем поверхности покупными средствами, их пары вдыхают дети и домашние животные.

Что действительно растворяет жир

Чтобы понять, как эффективно убрать кухню, достаточно вспомнить школьную химию. Жир, будь то животный или растительный, отлично растворяется тремя группами веществ: спиртами, щелочами и кислотами. Именно на этом знании строятся самые простые и доступные рецепты домашних средств, которые работают не хуже магазинных.

Универсальная паста из соды

Сода — главный помощник на кухне. Это безопасное природное вещество, которое подходит для мытья посуды, детских игрушек, стирки и даже для ухода за растениями. Для приготовления пасты берут в равных пропорциях пищевую соду и горчичный порошок. Чтобы смесь стала густой, добавляют немного геля для мытья посуды.

Получается мягкая абразивная паста, которая легко справляется со свежими и застарелыми пятнами. Смывать её просто — достаточно пройтись влажной губкой. Такой смесью можно чистить плиту, раковину, кастрюли, чайник, смеситель, кухонные фасады и даже стены. Если нужно дополнительно продезинфицировать поверхность, в пасту можно добавить немного хлоргексидина.

Лимонно-уксусный спрей

Второе универсальное средство состоит всего из трёх компонентов: воды, уксуса и лимона (сока или лимонной кислоты). На два стакана воды берут сок одного лимона или пакетик кислоты и добавляют пару ложек уксуса.

Такой спрей удаляет жир, белковые пятна и стойкую грязь. Им можно протирать столешницы, фасады мебели, подоконники, пластиковые рамы и даже бытовую технику. Если использовать лимонный сок, кухня наполняется свежим ароматом цитруса, который нейтрализует неприятные запахи, в том числе рыбные.

Единственный нюанс — лучше выбирать пульверизатор, который выдаёт струю, а не мелкое облако. Так меньше риск вдохнуть кислотные пары и повредить слизистые.

Спрей с нашатырём

Третий помощник — раствор аммиака. В магазинах подобные средства стоят 200–300 рублей, хотя приготовить их можно почти бесплатно. На пол-литра воды достаточно двух столовых ложек аптечного нашатыря.

Получается мощный дезинфицирующий спрей, который подходит для чистки окон, кафеля, посуды, полов и любых кухонных поверхностей. Он уничтожает грибок, кишечные микробы и плесень. После уборки пол становится настолько чистым, что на нём спокойно могут играть даже маленькие дети.

Экономия и здоровье

Домашние рецепты не только эффективны, но и безопасны. В отличие от промышленной химии, они не вызывают раздражений кожи, не сушат руки и не провоцируют аллергию. К тому же себестоимость их приготовления минимальна. То, что обычно стоит сотни рублей, можно сделать буквально за копейки.

И самое важное — такие средства не вредят окружающей среде. Сода, уксус, лимон и нашатырь полностью разлагаются, не загрязняя воздух и воду. Это особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

