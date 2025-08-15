Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паштет
© commons.wikimedia.org by Mushki Brichta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:15

Осторожно: хлеб исчезает в два раза быстрее, когда на столе стоит этот паштет

Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами

Аппетитный, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом — этот паштет станет любимой закуской в вашем меню. Его можно подать на завтрак, сделать основой для бутербродов или даже украсить им праздничный стол.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Куриный бульон — 30 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Мускатный орех, чёрный перец, соль — по вкусу

Как приготовить

Отварите куриное филе в подсоленной воде, сохранив бульон. Обжарьте лук, морковь и чеснок на сливочном масле до мягкости (5 минут). Измельчите орехи в блендере, затем добавьте курицу и взбейте.

Добавьте овощи, бульон, специи и оставшееся масло. Взбивайте до гладкости. Переложите в контейнер и охладите перед подачей. Готово! Нежный, ароматный паштет порадует вас и ваших близких.

