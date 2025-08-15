Осторожно: хлеб исчезает в два раза быстрее, когда на столе стоит этот паштет

Аппетитный, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом — этот паштет станет любимой закуской в вашем меню. Его можно подать на завтрак, сделать основой для бутербродов или даже украсить им праздничный стол.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Грецкие орехи — 100 г

Сливочное масло — 60 г

Куриный бульон — 30 мл

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Мускатный орех, чёрный перец, соль — по вкусу

Как приготовить

Отварите куриное филе в подсоленной воде, сохранив бульон. Обжарьте лук, морковь и чеснок на сливочном масле до мягкости (5 минут). Измельчите орехи в блендере, затем добавьте курицу и взбейте.

Добавьте овощи, бульон, специи и оставшееся масло. Взбивайте до гладкости. Переложите в контейнер и охладите перед подачей. Готово! Нежный, ароматный паштет порадует вас и ваших близких.