Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:43

Как сделать идеальную куриную ветчину: секреты, которые изменят ваше меню

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов

Хотите попробовать нежнейшую ветчину, которая тает во рту? Приготовьте её сами — это проще, чем кажется! Всего несколько ингредиентов, немного терпения — и у вас на столе ароматная, сочная закуска для бутербродов, завтраков или лёгких перекусов.

Что понадобится

  • Куриное филе — 400 г
  • Куриные бедра (без костей) — 1,2 кг
  • Куриный бульон — 2 ст. л.
  • Соль, перец, паприка, прованские травы — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик

Как приготовить

Промойте и обсушите курятину. Филе нарежьте крупными кусками, а тёмное мясо — помельче. Часть мяса (150 г белого и 150 г красного) пропустите через мясорубку с чесноком.

Добавьте фарш к остальному мясу, всыпьте специи, влейте бульон и тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Совет: чтобы проверить вкус, поджарьте маленький кусочек и при необходимости добавьте соли.

Утрамбуйте мясную массу в рукав для запекания, помещённый в ветчинницу. Если её нет — плотно заверните фольгой. Готовьте 1,5 часа при 180°C, затем остудите и уберите в холодильник на 12-24 часа. Готовая ветчина легко режется, имеет насыщенный вкус и идеальна для бутербродов или нарезки к праздничному столу.

