Куриное филе
Куриное филе
© commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:45

Аромат, который покорит сердце: бастурма из куриной грудки

Как приготовить бастурму из куриного филе: советы от кулинарного эксперта

Вы когда-нибудь пробовали домашнюю бастурму? Это невероятно вкусная и ароматная закуска, которая станет настоящим украшением любого стола. А самое главное — она готовится всего из трех ингредиентов!

Идеальная закуска для любого случая

Бастурма из куриной грудки — это не только отличный вариант для повседневного меню, но и шикарная закуска для праздничного стола. Мужчины оценят ее по достоинству!

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 2 ст. ложки сухих специй (по вашему вкусу)
  • 3 ст. ложки соли

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Начните с того, что соберите все необходимые продукты. Я использовала половину указанных ингредиентов и выбрала смесь специй для курицы и индейки. Обработка куриного филе. Тщательно промойте куриное филе под проточной водой, удалите лишний жир и пленки, затем обсушите бумажным полотенцем. На дно контейнера насыпьте ложку соли, уложите филе и засыпьте оставшейся солью. Уберите в холодильник на 12 часов.

Промывание. После указанного времени достаньте филе, промойте его снова под холодной водой и обсушите. Обсыпка специями. Обваляйте куриное мясо в сухих специях со всех сторон, чтобы оно было полностью покрыто. Упаковка и вяление. Сложите филе в чистую марлю в два слоя, плотно заверните и обвяжите нитками. Можно оставить на 12 часов в холодильнике, а затем повесить в хорошо проветриваемом помещении на 2-5 дней. Я сразу повесила бастурму на балкон, где температура не превышала 10 градусов. Важно, чтобы на мясо не попадали прямые солнечные лучи.

Дегустация. Бастурму можно пробовать уже на второй день, но я ждала пять дней. Она отлично подходит как нарезка для завтрака или закуска к пиву и вину. Храните в холодильнике. Теперь вы знаете, как приготовить вкусную бастурму из куриной грудки в домашних условиях. Это просто, быстро и очень вкусно.

