Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:02

Дешевле магазинного в 5 раз: рецепт вишнёвого ликёра без переплат

Вишнёвый ликёр в домашних условиях: рецепт с водкой и сахаром

Задумывались ли вы когда-нибудь, как создать свой собственный алкогольный шедевр? Вишневый ликер — это не только приятный десертный напиток с ярким ягодным ароматом, но и отличный способ порадовать себя и своих близких. Его насыщенный рубиновый цвет и сладкий вкус сделают любой праздник особенным.

Ингредиенты

  • Вишня — 300 г
  • Сахар — 150 г
  • Вода — 150 мл
  • Водка — 250 мл

Пошаговое приготовление

Начнем с подготовки всех необходимых ингредиентов. Ликер отличается от других напитков своей сладостью и основой из ягод или фруктов. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Важно помнить, что для этого рецепта нужна качественная водка.

Тщательно промойте вишню и удалите плодоножки. Если хотите, можно удалить косточки, но они добавят ликеру особый миндальный привкус. Проколите каждую ягоду зубочисткой, чтобы вкус лучше раскрылся.

В кастрюлю налейте холодную воду и поставьте на огонь. Всыпьте сахар и перемешайте до полного растворения. Затем добавьте вишню и проварите на среднем огне около 10 минут после закипания. После этого выключите огонь и дайте остыть. Переложите вишню вместе с сиропом в стеклянную банку и влейте водку.

Закройте банку капроновой крышкой и уберите в темное место на две недели. Это время позволит ликеру настояться и раскрыть все ароматы. По истечении двух недель процедите напиток через марлю и разлейте по чистым бутылкам. Охладите в холодильнике и подавайте к столу. Ваши гости будут в восторге от домашнего вишневого ликера.

