Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:10

Чизкейк в духовке — мягкий и воздушный: всё решает одна хитрость

Рецепт классического чизкейка в духовке: пошаговая инструкция

Чизкейк давно перестал быть лишь ресторанным десертом — его легко приготовить дома, и результат часто получается вкуснее, чем в кондитерской. Главное — правильный баланс ингредиентов и немного терпения.

Что понадобится

  • печенье — 350 г
  • сливочное масло — 150 г
  • творог — 700 г
  • сметана — 200 г
  • сахарная пудра — 150 г
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • сливки (33%) — 250 г
  • яйца — 2 шт.

Основа десерта

Первым делом печенье измельчается до состояния мелкой крошки. В полученную массу вливается растопленное сливочное масло, всё перемешивается и утрамбовывается в форму. Дно и бортики нужно аккуратно оформить стаканом. Заготовка убирается в холодильник на 15 минут.

Нежная начинка

Чтобы структура чизкейка получилась воздушной, творог рекомендуется протереть через сито. Затем к нему добавляют сметану, сахарную пудру, сливки и крахмал. После тщательного перемешивания вводятся яйца. Полученную массу выкладывают на охлаждённую основу.

Секрет правильной выпечки

Духовку разогревают до 160 °C, на её дно ставят противень с водой — это помогает сохранить нежность чизкейка. Время выпечки — около 50 минут. После этого дверцу духовки нужно приоткрыть и оставить десерт на час, чтобы он медленно остыл, не потеряв форму.

Финальный штрих

Перед подачей чизкейк можно украсить черникой, клубникой или любыми сезонными ягодами. Такой десерт идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

