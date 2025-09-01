Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Купить сыр в магазине сегодня может не каждый — цены кусаются. Но есть альтернатива: приготовить домашний сыр самостоятельно, затратив всего несколько минут и три самых доступных ингредиента.

Что понадобится

Молоко — 3 литра

Уксус — 5 столовых ложек

Соль по вкусу

Эти продукты найдутся почти на каждой кухне.

Как приготовить

Первым делом молоко доводят до слабого кипения, температура должна быть около 80 градусов. После этого в него постепенно, по ложке, добавляют уксус.

"Важно постоянно помешивать, пока масса не начнёт расслаиваться и не отделится сыворотка", — отмечает блогер.

Чтобы вкус получился более насыщенным, можно добавить соль или любимые специи — всё зависит от личных предпочтений.

Финальный этап

Сырную массу выкладывают на марлю или сито, накрывают тарелкой и слегка придавливают. В таком виде сыр должен постоять около четырёх часов. После этого он будет готов и по вкусу напомнит свежую моцареллу.

Этот способ подойдёт тем, кто устал от магазинных продуктов и хочет удивить себя простым, но вкусным результатом.