сыр
сыр
© commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 2:16

Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт

Купить сыр в магазине сегодня может не каждый — цены кусаются. Но есть альтернатива: приготовить домашний сыр самостоятельно, затратив всего несколько минут и три самых доступных ингредиента.

Что понадобится

  • Молоко — 3 литра
  • Уксус — 5 столовых ложек
  • Соль по вкусу

Эти продукты найдутся почти на каждой кухне.

Как приготовить

Первым делом молоко доводят до слабого кипения, температура должна быть около 80 градусов. После этого в него постепенно, по ложке, добавляют уксус.

"Важно постоянно помешивать, пока масса не начнёт расслаиваться и не отделится сыворотка", — отмечает блогер.

Чтобы вкус получился более насыщенным, можно добавить соль или любимые специи — всё зависит от личных предпочтений.

Финальный этап

Сырную массу выкладывают на марлю или сито, накрывают тарелкой и слегка придавливают. В таком виде сыр должен постоять около четырёх часов. После этого он будет готов и по вкусу напомнит свежую моцареллу.

Этот способ подойдёт тем, кто устал от магазинных продуктов и хочет удивить себя простым, но вкусным результатом.

