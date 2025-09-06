Хрустящие коржи и крем, как мороженое: парадокс десерта, который ломает стереотипы о выпечке

Представьте: нежный крем, напоминающий растаявшее мороженое крем-брюле, и хрустящие коржи, которые просто невозможно не любить. Этот домашний торт — идеальный выбор для семейного праздника. Он не только вкусен, но и несложен в приготовлении, а его особый аромат карамели покорит всех. Главное — приготовьте его заранее, чтобы коржи хорошо пропитались. Готовы удивить близких? Давайте разберёмся по шагам!

Ингредиенты

Творог (незернистый): 200 г

Маргарин: 350 г

Пшеничная мука: 3 стакана

Разрыхлитель: 10 г

Ванилин: 1 г

Пшеничная мука: 100 г

Ванилин: 1 г

Яичные желтки: 4 шт.

Сахар: 1 стакан

Молоко: 3 стакана

Сливочное масло: 200 г

Коньяк: 2 ст. л.

Сахар: 1 стакан

Молоко: 150 мл

Сливочное масло: 50 г

Соль: 0,75 ч. л.

Пошаговое приготовление

Убедитесь, что все продукты комнатной температуры, особенно маргарин и масло. Разотрите творог с размягчённым маргарином и ванилином. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Вымешивайте около 10 минут, пока тесто не станет мягким и не липким.

Тонко раскатайте тесто скалкой (без дополнительной муки, если оно не липнет). Вырежьте круги по диаметру формы. У меня вышло 6 коржей плюс один маленький из обрезков — его используем для крошки.

Смажьте форму маслом, выложите корж и пеките при 180°C около 15 минут. Повторите для всех.

В толстостенной посуде растопите сахар на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. Когда сахар станет золотисто-янтарным, снимите с огня. Влейте тёплое молоко маленькими порциями, помешивая. Если карамель комкуется, подогрейте на огне. Добавьте соль и ванилин, затем масло — перемешайте до однородности и дайте остыть.

Растерите желтки с сахаром. Добавьте муку, ванилин и 1 стакан молока — перемешайте. Доведите оставшиеся 2 стакана молока до кипения и влейте в смесь, постоянно помешивая. Варите на огне до загустения, затем остудите.

Взбейте размягчённое сливочное масло, постепенно добавляя заварную основу. Затем вмешайте карамель и коньяк — всё до однородности. Установите коржи в форму, промазывая каждый кремом. Измельчите маленький корж (или добавьте печенье) в крошку и посыпьте сверху и по бокам. Не используйте орехи или шоколад, чтобы не перебить карамельный вкус.

Поставьте торт в холодильник на ночь (или дольше, если нужно). Он станет ещё вкуснее.