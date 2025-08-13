Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чоризо
Чоризо
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Опубликована сегодня в 14:43

Кровянка с гречкой: почему это блюдо ели даже цари, а теперь забыли

Как приготовить кровянку с гречкой по классическому рецепту

Задумывались ли вы, как приготовить традиционное русское блюдо, которое согревает душу и тело? Кровянка — это не просто колбаса, это целая история, которая возвращает нас в детство и дарит ощущение домашнего уюта. В этом рецепте мы расскажем, как создать настоящую кровянку с гречкой, которая станет идеальным вариантом для зимнего ужина.

Ингредиенты

  • Свинья кровь — 2 л
  • Свинья сало — 1 кг
  • Гречка — 600 г
  • Манка — 200 г
  • Сливки (10%) — 200 мл
  • Лук репчатый — 300 г
  • Чеснок (по вкусу) — 6 зубчиков
  • Столовый уксус (9%) — 1 ст. л.
  • Паприка — 4 ч. л.
  • Молотый кориандр — 2 ч. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Кишки (примерно) — 100 г
  • Вода (+ 1200 мл для варки гречки) — 3 л
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Сливочное или растительное масло — 20 г

Пошаговая инструкция

Процедите свиную кровь через ситечко, добавьте уксус и перемешайте. Затем влейте сливки и всыпьте манку. Оставьте смесь настояться на 10-15 минут. Промойте гречку и отварите её в 1200 мл подсоленной воды на медленном огне до готовности (примерно 10-15 минут). Остудите.

Очистите и нарежьте лук, чеснок — по желанию, также можно регулировать количество. Пропустите сало через мясорубку вместе с луком и чесноком. Соедините полученную массу с кровью и гречкой. Добавьте специи и тщательно перемешайте. Промойте кишки и замочите их в теплой воде на 15 минут.

Завяжите один конец кишки, натяните её на насадку мясорубки и аккуратно заполните фаршем. Завяжите второй конец и сделайте проколы иголкой. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду с лавровым листом. Осторожно опустите колбасу и варите 20-25 минут.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Выложите колбасу на пергамент и запекайте 15 минут, чтобы она зарумянилась. Нарежьте готовую кровянку и подавайте горячей с горчицей или томатным соусом, дополните картофельным пюре или квашеной капустой.

Кровянка отлично хранится в холодильнике, сохраняя свои вкусовые качества.

