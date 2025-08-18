Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:01

Зачем покупать, если можно сделать? Пошаговый рецепт домашней колбасы

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению

Хотите приготовить идеальную домашнюю колбасу? Говяжья колбаса с салом и специями — это нежное, сочное блюдо, которое можно подавать с картофелем, пастой, гречкой или просто с горчицей и свежим хлебом.

Что понадобится

  • Говядина — 600 г
  • Сало — 150 г (обязательно свиное, иначе колбаса будет сухой!)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Чабрец (тимьян) — 1,5 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 20 мл
  • Кишка — 1 шт.

Секреты идеальной колбасы

  • Говяжий жир не подходит — он придаст горечь.
  • Если планируете заморозку, не добавляйте лук — он испортит вкус.
  • Чабрец раскрывает аромат говядины, не пренебрегайте им.

Пошаговый рецепт

Промойте говядину, удалите плёнки и жилы. Сало очистите от шкурки. Нарежьте мясо и сало кубиками, пропустите через мясорубку. Добавьте измельчённый чеснок, чабрец, соль и перец. Тщательно вымешайте и уберите в холодильник на 2-4 часа.

Промойте кишку внутри и снаружи, натяните на насадку мясорубки или горлышко бутылки. Завяжите конец, прокалывайте иглой, чтобы выходил воздух. Набивайте не слишком плотно — иначе колбаса лопнет при варке. Опустите колбасу в тёплую воду, доведите до кипения на медленном огне. Варите 10 минут, постоянно прокалывая.

После варки промойте колбасу, обсушите и обжарьте на масле до румяной корочки. Горячую колбасу подавайте с гарниром, зеленью и любимыми соусами.

