Зачем покупать, если можно сделать? Пошаговый рецепт домашней колбасы

Хотите приготовить идеальную домашнюю колбасу? Говяжья колбаса с салом и специями — это нежное, сочное блюдо, которое можно подавать с картофелем, пастой, гречкой или просто с горчицей и свежим хлебом.

Что понадобится

Говядина — 600 г

Сало — 150 г (обязательно свиное, иначе колбаса будет сухой!)

Чеснок — 2 зубчика

Чабрец (тимьян) — 1,5 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 20 мл

Кишка — 1 шт.

Секреты идеальной колбасы

Говяжий жир не подходит — он придаст горечь.

Если планируете заморозку, не добавляйте лук — он испортит вкус.

Чабрец раскрывает аромат говядины, не пренебрегайте им.

Пошаговый рецепт

Промойте говядину, удалите плёнки и жилы. Сало очистите от шкурки. Нарежьте мясо и сало кубиками, пропустите через мясорубку. Добавьте измельчённый чеснок, чабрец, соль и перец. Тщательно вымешайте и уберите в холодильник на 2-4 часа.

Промойте кишку внутри и снаружи, натяните на насадку мясорубки или горлышко бутылки. Завяжите конец, прокалывайте иглой, чтобы выходил воздух. Набивайте не слишком плотно — иначе колбаса лопнет при варке. Опустите колбасу в тёплую воду, доведите до кипения на медленном огне. Варите 10 минут, постоянно прокалывая.

После варки промойте колбасу, обсушите и обжарьте на масле до румяной корочки. Горячую колбасу подавайте с гарниром, зеленью и любимыми соусами.